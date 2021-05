¿El acercamiento de Miguel del Castillo, con los proterrucos de Perú Libre, huele a gato encerrado? Un arribismo vergonzoso? ¿debe ser expulsado del Partido Aprista Peruano por traicionar los ideales de Haya?

Y los compañeros no creían lo que publicó en su blog César Vásquez Bazán el jueves 10 de abril de 2008, el artículo “Señor presidente AGP: Cual es su parentesco (sanguineo) con doña Patricia Lozada, esposa de Miguel del Castillo Reyes”? Claro que hubo mutis de todo lado, e incluso ante el inesperado nombramiento como directora de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) del Ministerio del Interior. Según información proporcionada por la propia interesada, este organismo se encarga de diseñar y ejecutar toda acción necesaria para la lucha antidrogas en el país, especialmente en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el Huallaga, además de disponer el destino de los bienes incautados a los sentenciados por narcotráfico. Dicho en palabras distintas a las de Patricia, se trata de un puesto estratégico desde el cual se puede combatir el narcotráfico..

Pero las críticas contra la designación de Patricia Lozada se centraban en el hecho que ella es nuera del “Tío George”, Jorge del Castillo, mejor dicho esposa de Miguel del Castillo. El zamarro se paneaba comenta entre su parentela y amigos más cercanos, con el cinismo vomitivo que lo caracteriza, que si bien usted no lo puede ver ni en pintura –y por eso el despacho presidencial manda que permanentemente se le siga– él a usted lo tiene bien agarrado de los cocorocos “por el asunto de Patricia”. Obviamente, Miguel del Castillo se refería a su señora esposa, doña Patricia Lozada, quien, casualmente, llegó a desempeñar como cabecilla del programa ¡Qué tal raza! del fantasmagórico Canal 11 de Televisión.

Esta “parejita de esposos”, hijos de papá –según Vásquez Bazán- fueron favorecidos por el premier, “Jorge del Castillo”, en típico gesto nepótico, con suculentas becas de adoctrinamiento provistas por organizaciones de fachada de la derecha internacional como el denominado “National Democratic Institute” (NDI). La Lozada, además, fue enviada por el cilíndrico mandatario a “estudiar” a la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español, lo que indica un interés presidencial un tanto extraño en el “futuro” de esta dama.

Si había algo que los compañeros se preguntaban ¿A qué se refiere el camaleón Miguel del Castillo Reyes, hoy a manera de asesor del “abimaelista”, Pedro Castillo, según el gestor del “Plan 200”, que según fuentes apristas se refieren a una “traición” cometida por “Miguelito”, porque “la idea del referido plan 200 fue presentada por el Apra en 2016, y ha sido hurtada para entregársela a quienes mantienen vínculos con senderistas que han asesinado a mil quinientos 1500 compañeros”. En la primera vuelta fue consultor del derechista Rafael López Aliaga de Renovación Popular? Y antes de Nilda Vilchez, candidata del Partido del Pueblo? ¿A quien le ganó? ¿Si Alan Garcia, no tenía ningún parentesco sanguíneo con Patricia Lozada, esposa de Miguel del Castillo, por qué es qué no le gustó que Patricia se casara con semejante salamandra?

Lo peor de todo, se vende como buen marketero, asesor, consultor y hasta “maquillador”, será por eso que “lapicito” Castillo al ver su caída por la verticalidad comunista de su programa entregado al JNE, que espantaba a los votantes, pensó en contar con los servicios de “Miguelito”, para que le haga una nueva “careta” para que los peruanos alucinen que “lapicito” no es comunista, es un demócrata que va respetar la Constitucion, los poderes del Estado, la libertad de prensa, la inversión internacional y nacional. Ya pues no engañe, diga la verdad “Miguelito” del Castillo. Todas sus tretas apestan, sus jugarretas lo pintan de cuerpo entero: arribista y trepón.

Según Miguel del Castillo, afirma en su canal entrevistó «al señor Pedro Castillo y le preguntó si consideraba que Venezuela era una dictadura y si Maduro era un dictador y dijo que no. Eso es desconocimiento». Previamente, reiteró que Castillo le parece “un hombre justo” y que no es comunista y que más bien es ‘un hombre cristiano’, de modo que, sostuvo, no podría estar ligado al Movadef, brazo político del movimiento terrorista Sendero Luminoso. Que no renunciará a su militancia del APRA pese a que su padre, el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, lo invitó a que se retire de dicha organización política por haberse acercado a la candidatura del antiaprista Pedro Castillo. Que, de llegar al gobierno, no solo va a hacer daño al país en su conjunto, sino particularmente a una serie de instituciones”.

https://www.youtube.com/watch?v=FS3IUzbVj4U

https://www.youtube.com/watch?v=cPxmbJGg_bM