Miguel Cordano ganó el último debate en el Callao con propuestas reales

Debate se realizó a pocos días de la segunda vuelta electoral programada para el 4 de diciembre.

Con amplio margen el candidato al Gobierno Regional del Callao Miguel Cordano, ganó el debate con su opositor Ciro Castillo, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a la segunda vuelta electoral convocada para el 4 de diciembre.

En la jornada los candidatos expusieron sus planes de gobierno y propuestas en cuatro bloques mediante los cuales se dirigieron a la atenta población chalaca.

Al iniciar el debate, Cordano adelantó que la defensa del Callao ante la amenaza de Chancay, la seguridad alimentaria y la reactivación de la economía serán su prioridad.

En este sentido, el candidato de Contigo Callao propuso un proyecto de desarrollo que mantenga al puerto chalaco con su condición de primer puerto, beneficiando a trabajadores portuarios y aduaneros, pescadores, al sector turístico, comercial, transportistas y hasta a los ambulantes.

Lamentó que debido a la desidia de los anteriores gobiernos regionales del Callao ahora en Chancay se construye la instalación portuaria más grande del país que relegaría a las instalaciones portuarias chalacas a un segundo plano. “Pero eso no lo vamos a permitir de ninguna manera”, aseguró.

En esta línea, propuso que la región debería crecer hacia la isla de San Lorenzo con la ampliación del puerto para hacerlo más grande que Chancay, como la Autoridad Nacional Portuaria ya había considerado.

Asimismo, adelantó la construcción del malecón Bicentenario en La Punta para potenciarlo como eje turístico y generar nuevos empleos especialmente para la población de Ventanilla y Pachacutec.

Durante el debate, Miguel Cordano de Contigo Callao anunció que se trabajará de manera articulada con todos los niveles de gobierno para lograr el verdadero progreso del Callao y para ello se pondrá en ejecución el Plan de Reactivación Económica, que permitirá generar puestos de trabajo, capacitaciones, inversión privada y pública para los jóvenes e incluso adultos mayores.

Con toda firmeza señaló que su propósito es garantizar la atención integral en los servicios de salud y para ello se implementará la Estrategia Regional de Salud, con profesionales del primer nivel y agentes comunitarios a través de campañas de alimentación saludable, actividad física y salud mental empezando desde la primera infancia.



En el área educativa, el candidato por Contigo Callao aseveró que todos los centros educativos estarán en óptimas condiciones y se exigirá se cumpla los compromisos asumidos del mejoramiento de los colegios considerados Bicentenarios y se intervendrá de manera inmediata en los centros educativos que no se encuentren saneados físicamente o que no cuenten con el servicio de agua potable y alcantarillado.

La seguridad ciudadana, es una de las principales preocupaciones de Miguel Cordano con tal motivo adelantó que se trabajará desde el primer día de su gestión con las Juntas Vecinales, Serenazgo, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público y la Escuela de Policía chalaca a fin de desarrollar un programa preventivo en forma oportuna que combate realmente el crimen.

“Con nuestro Plan Callao Seguro realizaremos un servicio de patrullaje en forma integral, adquisición de cámaras que permitan registrar el rostro y las placas, dotaremos de tecnología a la Policía Nacional del Perú, que le permita intervenir de manera oportuna ante una denuncia o flagrancia de un delito”, anotó durante su intervención sobre el rubro de seguridad ciudadana.

Con gran claridad y compromiso, añadió que las personas con algún tipo de discapacidad física o mental no serán dejadas de lado y recibirán atención de calidad, para lo cual se ejecutará el 5% del presupuesto de la región a favor de esta población vulnerable.

Además, se creará un Centro de Alto Rendimiento para las personas con discapacidad donde se dará capacitación permanente a los padres y soporte psicológico.

Nadie quedará fuera de la gestión, ya que para aquellos que hayan delinquido, cumplido su condena y estén listos para su reinserción a la sociedad se generarán oportunidades de empleo y autoempleo.

Cordano rindió homenaje a los tres heroicos miembros de la histórica compañía de bomberos Garibaldí, que fallecieron en un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez y ofreció erigir un parque con sus nombres para recordarlos por siempre.

Cabe indicar que, de acuerdo con el padrón electoral, en el Callao están habilitados para votar el próximo 4 de diciembre, 830,749 ciudadanos, de los cuales 410,491 son hombres y 420,258 mujeres. Asimismo, del referido total, 215,230 electores son jóvenes menores de 30 años.