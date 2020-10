5. Se han preguntado en que país estamos? Yo puedo estar equivocado en mi análisis, pero no todos somos tarados, ciegos, sordos y mudos. Tampoco soy de otro planeta, ni soy dueño de la verdad, pero con los argumentos expuestos, solo quiero plantear algunas cuestiones que me dan vuelta por la cabeza y no tienen una inmediata respuesta:

2.Pero no sólo esto, “Pinocho”, Vizcarra se considera blanco de conspiración y acusa a su secretaria Karen Roca, “de traición”, por sus acusaciones “delirantes” contra él, Mirian Morales, Oscar Vasquez y Richard Swing y demás negociazos. Una delatora que usan como “instrumento” los que quieren “desestabilizar el país”.

1.Olvidemos rápido que en Perú, PPK renunció a la presidencia antes que el Congreso lo vacara y asumió el vicepresidente Martín Vizcarra- un pícaro que conspiró desde Canadá con Cesar Villanueva contra PPK- y al toque disuelve el Congreso, para que no lo investigue por actos de corrupción en el caso Chinchero.

No encuentro ninguna explicación, por eso preguntó; el pueblo tiene derecho a cometer errores garrafales a la hora de elegir a sus gobernantes y congresistas, es que no tienen memoria o son masoquistas? Por ejemplo:

c) ¿Nos merecemos la Constitución de 1993 y la Ley Electoral que nos dieron?

Lo más “cojonudo” es que en nuestro país se permite a encuestadoras y prensa vendida manipular, maquillar, desinformar a través de coimas. Nuestro pueblo está en un nivel de desconocimiento que permite a políticos sigan haciendo lo que les venga en gana, les roben al Estado y le roben el sueño a los ciudadanos. La pregunta podria ser: Si prometieran en sus propuestas quitar los subsidios, elevar la tarifa de los servicios básicos, que sus derechos laborales sean diezmados, que seguirá el estado de emergencia, etc. etc ¿Conseguirian el voto de los los electores? No lo sé…todo se puede esperar.

Mientras tanto, los peruanos pasamos uno de los peores momentos políticos de la Historia. Y nadie paga la factura, lo peor de todo tampoco tenemos alternativa viable. No aprendemos nada, me temo que es verdad aquello de quien no aprende las lecciones de la Historia está condenado a repetirla. Estamos condenando a las nuevas generaciones a convivir con la corrupción y la violencia, con el narcotráfico, con el odio al sistema democrático.

Nuestro problema, es que cierta parte de la población decide seguir a sus líderes sin preguntarle la causa por la que huye, en vez de alejarlo de un peligro, lo dirige hacía el abismo.

Rousseau, se equivocó, “el hombre no es bueno por naturaleza y la sociedad lo empeora, la mayoría de los hombres nacen estúpidos y buscan un guía que los dirija”.