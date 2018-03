Miedo del futuro? Calma! Apocalipsis robótico está a décadas de distancia

Con el temor de apocalipsis robótico que podemos sufrir en un futuro próximo cuando la Skynet despertar? Puede estar tranquilo porque, si depende del ex-CEO de Google, este escenario no debe ocurrir tan pronto. Hablando en Munich Security Conference, Eric Schmidt, dijo que nuestras preocupaciones sólo deben comenzar dentro de diez o veinte años.

“Todo el mundo inmediatamente entonces quiere hablar sobre todos los escenarios de muerte inspirados en las películas, y yo puedo predecir confiablemente para ustedes que están a una o dos décadas de distancia”, dijo Schmidt. “Así no vamos a preocuparnos por ellos, pero vamos a preocuparnos por ellos de aquí a algún tiempo”, continuó con más buen humor, según el DefenseNews.

Ustedes han visto las películas de los demás. Permítanme ser claro: humanos van a continuar en el mando de la IA por el resto de los tiempos

Aún sobre este escenario, Schmidt deja en claro que, para él, este es un escenario poco probable, aunque ciertamente no es imposible. El motivo para tan pocas preocupaciones? Básicamente, él piensa que la IA puede ayudarnos a ser más inteligentes, pero no cree que los robots deben ser colocados en la posición de tomar decisiones de vida o muerte, justamente por ser incapaces de adaptarse a las situaciones o improvisar.

“El otro punto que quiero recordar a todos, es que estas tecnologías tienen serios errores en ellas, y no deben ser usados en las decisiones de vida o muerte. Entonces no me gustaría estar en un avión en el que el equipo estaba haciendo todas las decisiones inteligentes en general sobre hacerlo volar. La tecnología no sólo es fiable el suficiente – hay muchos errores en su uso. Ella es consultiva, ella te hace más inteligente y así sucesivamente, pero no me encargaría de dirigir y controlar.”

Si incluso eso no fue suficiente para convencerlo de que la moraleja de la historia dejada por Schmidt es simple. “Ustedes han visto las películas de los demás. Permítanme ser claro: humanos van a continuar en el mando de la [IA] por el resto de los tiempos.”

Apocalipsis robótico está a décadas de distancia, dice ex-CEO de Google via TecMundo