La ex Primera dama habló sobre los desafíos en su matrimonio y cómo valió la pena superarlos.

Michelle Obama continúa llamando la atención sobre los temas que aborda en el podcast que creó en Spotify. Esta vez, la ex Primera dama dio consejos que se pueden poner en práctica en una relación, matrimonio incluido.

En el sexto episodio de su programa, Michelle habló con Conan O’Brien y los dos hablaron de las diferencias que existen entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las relaciones.

Al igual que un equipo de baloncesto, en la visión de la mujer de Barack Obama, una pareja debe trabajar juntos, como un equipo, siendo que no tiene sentido que uno sea dominante ya que ambos quieren ganar.

Por otro lado, subraya, la elección del Socio/A también es muy relevante. «Quieres a LeBron [James]. No quieres al que se quedó en el banco y que ni siquiera se unió al equipo, pero normalmente no pensamos mucho sobre esto».

Por supuesto, sólo esto no es garantía de éxito. Michelle señaló que también tuvo que enfrentar grandes desafíos junto con Obama.

«Hubo momentos en que quise tirar a Barack por la ventana. Tengo que decir que es así, porque vas a conocer emociones que serán intensas. Pero eso no significa que te rindas. Estos períodos pueden tomar más tiempo. Pueden tardar años. Como no hablamos de esto, las parejas más jóvenes se enfrentan a desafíos y están listas para darse por vencidas porque piensan que ya no hay solución. Y tengo que decir, mira, si eso arruinara la boda, entonces Barack y yo ya habíamos terminado y vuelto a empezar en nuestra boda, pero tenemos una boda muy fuerte. Si hubiera renunciado, si no hubiera seguido adelante en estos tiempos difíciles, habría perdido toda la belleza también», completó.

