“Mi gestión no permitirá corrupción. Vamos por la reforma del transporte”

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, respondió el pliego interpelatorio de 41 preguntas ante el Congreso de la República por más de una hora y aclaró las dudas planteadas respecto a la designación de funcionarios, el plan de reestructuración de la ATU y Sutran y la formalización del transporte de personas y mercancías. La representación nacional, en su mayoría, señaló que apoyará su gestión y lo invitó a trabajar iniciativas legislativas para hacer los cambios que requiere en los organismos adscritos como la ATU y la Sutran.

“La designación de funcionarios se ajusta al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en el clasificador de cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Ley Servir. Sin embargo, hay funcionarios que con mala fe omiten información en su declaración jurada de intereses, razón por la cual fueron removidos. Mi gestión no permitirá irregularidades y menos corrupción”, resaltó Silva.

En ese sentido, el ministro explicó que el procedimiento para contratar a un funcionario en su sector va de la mano de la Oficina de Gestión y Recursos Humanos así como Asesoría Jurídica, por tanto, todas las designaciones se han realizado respetando la ley.

“En la dinámica de la gestión pública, los funcionarios siempre están sujetos a evaluación constante y los cambios obedecen a los objetivos de los procesos de mejora de la gestión”, aseguró el miembro del Ejecutivo.

Respecto a los cuestionamientos por la reunión con los gremios de transportistas, Silva Villegas dijo que en su gestión hay una política de diálogo de puertas abiertas y puntualizó que no se firmó ningún acuerdo, sino que fue un acta de diálogo.

“Mi despacho no suscribió ningún acuerdo. Que quede claro: no se suscribió ningún acuerdo con gremios de transportistas, simplemente fue un acta de diálogo. En mi gestión hay una política de diálogo de puertas abiertas sin discriminación de raza, religión y menos ideología política”, señaló.

En ese contexto, Silva Villegas también aclaró que la reestructuración de ATU y Sutran es una iniciativa de su sector para lo cual ha solicitado al Congreso de la República le otorgue facultades legislativas. Pidió a los congresistas trabajar conjuntamente en la reingeniería del transporte.

“Debo precisar que el suscrito, el 21 de octubre, en la ciudad de Iquitos, en el Congreso de Seguridad Vial, hice pública la iniciativa de reestructuración de Sutran, previa delegación de facultades legislativas. Si no nos la otorgan, quedará en una iniciativa, y una iniciativa no es un delito, por lo tanto, que quede en claro que no ha habido ninguna intención de hacer remoción de cargos innecesarios ni mucho menos ser irrespetuosos de la ley”, enfatizó.

Silva Villegas rechazó tajantemente estar en contra de la reforma de transportes, por el contrario, indicó que el objetivo de su gestión es modernizar el sistema y, en caso el Congreso otorgue las facultades legislativas, presentará la propuesta de mejoramiento de transporte en Lima y las capitales de las regiones.