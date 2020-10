Metiche de palacio no ofrece ninguna garantía de impulsar elecciones democráticas, libres, confiables y sin interferencias.

No se le puede creer nada al patán y mitómano compulsivo, menos a sus troles, cómplices y waripoleras. Un ejemplo palpable que pasará a la historia del periodismo, la incalificable y complaciente “entrevista” de Mónica Delta vía Canal 2, al presidente Vizcarra, con un cúmulo de enredos en el caso Swing, lanzando infundios, engañando de manera flagrante a los televidentes, victimizandose de sus propios delitos, etc etc..