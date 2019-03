Una enorme bola de fuego explotó en la atmósfera de la Tierra en diciembre, según la NASA. De hecho, la caída de este meteorito en la Tierra ha liberado diez veces más energía que la bomba de Hiroshima. Lo raro es que casi nadie se dio cuenta de esta explosión.

La explosión fue la segunda más grande de este tipo en 30 años, y la más grande desde la explosión en la ciudad de Chelyabinsk en Rusia hace seis años.

La roca espacial explotó con 10 veces la energía liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, el evento pasó casi desapercibido porque explotó sobre el Mar de Bering, en la península de Kamchatka, en Rusia.

Esta información no se ha dado a conocer hasta ahora, pero ya ocurrió el pasado mes de diciembre. Según la NASA, la explosión del meteorito, que se convirtió en una bola de fuego, cayó en el mar de Bering. En el extremo norte del Océano Pacífico, pero fue detectada por los satélites militares de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea alertó a la Agencia espacial.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here – bright orange fireball against the blue + white background!

Background: https://t.co/r403SQxicZ pic.twitter.com/ctNN8zxsXb

— Simon Proud (@simon_sat) March 18, 2019