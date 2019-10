El libro “Vizcarra, una historia de Traición y Lealtad”, escrito por Martín Rielp, no me extraña, sospechaba que el presidente Vizcarra, era desconfiado y desleal y este libro reafirma mi posición, no me deja preocupado porque percibía y se le notaba varios rasgos peligrosos y que uno va descubriendo en la personalidad de Vizcarra.

Que Vizcarra, era desconfiado hasta niveles enfermizos, argollero, MUY desleal…”. eea evidente. Traicionó a sus compañeros de estudios, amigos, colaboradores, a PPK y a Keiko Fujimori, al Congreso que lo nombró presidente de la República: lo disolvió.



Les decía ayer en el Bar Zela a unos colegas -mientras hacíamos tiempo para observar la marcha- que los amantes de lo anecdótico dicen que no es una cucaracha aquello en lo que el mandatario se convirtió una tarde y que un escarabajo sería lo más parecido. Qué importa. Bueno, como esto no es un tratado de entomología, pero si una novela de misterio, que no sabemos cuál será el fin. Lo que si sabemos es que el desconfiado y desleal presidente se convirtió en un monstruoso insecto.

¿Calificarías como ciencia ficción la historia de un ingeniero provinciano que se acuesta como ser humano y se levanta convertido en un extraño bicho? Se cagó en todos y mandó a los congresistas a su casa. Si has respondido que sí es que nunca te has sentido como una cucaracha. Cualquier parecido con la realidad, mala suerte. El libro La metamorfosis tiene una respuesta para ti. Lee el libro de Franz Kafka.