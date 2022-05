Met Gala 2022: Kim Kardashian y su drástica pérdida de peso

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Met Gala 2022: Como es costumbre, la Met Gala volvió a dar que hablar, con la cinta roja del Metropolitan Museum of Art, en Nueva York, a ser escenario de varios momentos señalables. En la madrugada del pasado martes, Kim Kardashian robó casi todas las atenciones de la noche al desfilar con el vestido que Marilyn Monroe usó cuando cantó el ‘Happy Birthday Mr. President’ a John F. Kennedy, en 1962, en el Madison Square Garden. La polémica se instaló.

Met Gala 2022: En Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte volvió a albergar el evento de moda Met Gala, esta vez bajo el tema ‘en América: una antología de la Moda’. La famosa gala benéfica reunió a varias celebridades del mundo del entretenimiento y la política.

Met Gala 2022: Con la ceremonia de 2022 centrándose en los años dorados de la moda de Estados Unidos, especialmente las últimas tres décadas del siglo XIX. XIX, Kim Kardashian se vistió con rigor y rindió homenaje a Marilyn Monroe con un vestido que ella misma usó para cantar las felicitaciones al presidente Kennedy, en 1962. Fue creado por Jean Louis, uno de los diseñadores de vestuario más aclamados del mundo, con la ayuda de Bob Mackie, y quedó eternizado tras la actuación de Marilyn Monroe en el Madison Square Garden.

Met Gala 2022: Kardashian revista Vogue, Kardashian reveló que perdió más de siete libras en sólo tres semanas para lograr usar el icónico vestido, ya que no era posible hacer ningún ajuste pieza. «Fue un gran desafío, parecía que me estaba preparando para una persona. Estaba decidida a vestirlo. Creo que nadie creyó que podría hacer f-o, pero lo hice», dijo la influyente digital a la publicación.

Met Gala 2022: Las críticas no se hicieron esperar, tanto el uso del pelo del emblemático vestido, así como el pelo peligro que estas dietas representan para la salud. «Es una pieza icónica de la historia estadounidense y debe ser puesta en riesgo de ser dañada debido a egos personales y en sesiones fotográficas», defendió Justine de Young, profesora de Historia de la Moda en el Fashion Institute of Technology, añadiendo que la escuela del look fue «irresponsable e innecesaria».

Met Gala 2022: Varios expertos en moda defendieron la misma posición, aunque las cuestiones de salud han sido otros dos temas más comentados sobre el look de la protagonista de Cl Kardashian Kardashian. Al sitio Eat This, la nutricionista Caroline Thomason habló sobre los «peligros físicos y mentales» que puede implicar una dieta de esta naturaleza.

Met Gala 2022: El icónico vestido pertence Ri Ripley’s Believe it or Not!, una empresa especializada en museos, atracciones y eventos únicos, que lo compró por un valor récord de 4,8 millones de dólares (unos 4,5 millones de Euros de euros) en una subasta de juVersacelien’s Auctions, en 2016.

Met Gala 2022: También la actriz Blake Lively dio que hablar al usar el modelo de , inspirado en la situación de la libertad. El evento también contó con la modelo Portuguesa Sara Sampaio, que optó por un vestido de Michael Kors.

Met Gala 2022: «Me puse un traje de sauna dos veces al día, corrí en el colador, corté por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comí las verduras y proteínas más limpias», dijo Kim A American Vogue. «No me moría de hambre, pero era muy estricta». La revelación provocó incomodidad y provocó reacciones de mujeres como la actriz Lili Reinhart, conocida por protagonizar Betty Cooper en la serie Riverdale.

«Desfilar en la pasarela roja y dar una entrevista en la que dices lo hambrienta que estás porque no has comido hidratos en un mes tudo todo para encajar en un vestido?», escribió la joven de 25 años en sus historias de Instagram. «Está tan mal. Admitir abiertamente que se pasó hambre por la Met Gala. Cuando sabes que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada palabra que dices. La ignorancia es de otro mundo y repugnante», continúa. «Por favor, dejen de apoyar a estas celebridades estúpidas y dañinas cuya imagen gira en torno a sus cuerpos», pidió.

Met Gala 2022: Pero después de todo, la dieta de Kim fue saludable? «La pérdida de peso y la pérdida de grasa son dos conceptos que a menudo se confunden, pero que en realidad pueden no coincidir en diversas situaciones. Es el caso de las estrategias extremas de corte calórico, frecuentemente conseguidas a costa de corte de hidratos que tienen tanto de rápido como de efímero», explicó Joana Jacinto, nutricionista, a Máxima. Cuando se pierde peso de forma drástica, esto se debe mayoritariamente a la pérdida de agua y de volumen muscular», aclaró.

Met Gala 2022: «Nuestra masa muscular está constituida no sólo de fibra muscular, sino también en su gran mayoría de glucógeno (almacenamiento de hidratos) y bastante agua. Siempre que hacemos un corte abrupto en las calorías diarias, comprometemos las calorías basales necesarias para el correcto funcionamiento del organismo, y éste tiene que encontrar la forma de mantener el equilibrio (es decir, el azúcar en la sangre estable)» explica.

Met Gala 2022: «Es precisamente recurriendo a los hidratos almacenados en la masa que el cuerpo logra ese equilibrio de forma más rápida y energéticamente económica. En consecuencia, cada vez que sale una molécula de glucógeno del músculo salen aproximadamente cuatro moléculas de agua. También el hecho de que la estimulación de la insulina se reduzca considerablemente conduce a una mayor liberación de líquido», continúa.

Met Gala 2022: Y la nutricionista da, incluso, un ejemplo. «La pérdida de 1 kg de masa grasa requiere en promedio un déficit de 7000 kcal, lo que hace muy difícil que haya un déficit tan marcado en 3 semanas para que exista la pérdida real de 7 kg de grasa.

Met Gala 2022: Dicho esto, importa a cada uno ponderar los reales motivos que le hacen querer perder peso a corto plazo y decidir en conciencia si valdrá la pena sacrificar la nutrición, la masa magra y el agua que pronto volverá a su debido lugar, tan pronto como la dieta vuelva a la normalidad», aclara. «Si aún así la necesidad de la pérdida de peso rápida se superpone a la pérdida de grasa de forma saludable, estas estrategias cumplirán su propósito, que no tiene nada que ver con la promoción de la salud ni tampoco de hábitos alimenticios saludables», asegura la nutricionista.

Met Gala 2022: Reinhart, que ya ha hablado públicamente sobre su dismorfia corporal, recurrió al tuit para explicar que la única razón por la que comentó sobre el tema se debe a que «no ve suficientes personas con plataformas [de comunicación] grandes denunciando los comportamientos tóxicos» que suceden en la industria del entretenimiento. «Es importante que nos detengamos un poco y pensemos: ‘después de todo, cuáles son los estándares que queremos para nosotros y para las generaciones futuras’.

Met Gala 2022: En una sociedad que revela cada vez más los problemas psicológicos y comportamentales inherentes a la necesidad de la constante perfección, qué mensaje pasa este «hecho» de una de las mayores influencers del mundo? Será cuestión de tiempo antes de que cualquiera de nosotros, los nutricionistas, consultemos a alguien que busque la «dieta de Kim». Me queda creer que con cada reeducación alimentaria estamos un paso más cerca de desmitificar este tema y evitar estas ideas tóxicas», concluyó la nutricionista.