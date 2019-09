A finales de agosto, durante la gala de entrega de premios de la UEFA, Cristiano Ronaldo desafió a Messi, con quien compartió los focos hace 15 años, para una cena. La invitación se hizo y ahora, en una entrevista con el periódico español “Sport”, el famoso argentino de Barcelona respondió.

“No hay problema. Siempre dije que no tenía ningún problema con él, que no éramos amigos porque nunca compartimos un vestuario. Cada vez que nos vimos fue en galas o en premios. De hecho, en la última gala [en los premios de la UEFA] incluso fue cuando hablamos más y estuvimos más cerca. No sé si habrá cena, porque no sé si nos veremos, vivimos en diferentes lugares y cada uno tiene sus compromisos. Pero si [la cena] tiene que suceder, no hay problema”, asumió Messi.