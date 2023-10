18 Vistas

Messi se queda sin premio de la MLS: Argentino estaba en la lista inicial de candidatos al premio al mejor jugador del año, pero quedó fuera del trío de finalistas.

Messi se queda sin premio de la MLS

Lionel Messi solo estuvo media temporada con el Inter Miami, pero fue suficiente para estar en la carrera por un premio de la Major League Soccer (MLS).

Después de seis partidos con la selección norteamericana, Lionel Messi hizo lo suficiente para ser nominado al premio de novato del año de la competición. El argentino tiene competencia del griego Giorgos Giakoumakis, del Atanta United y del volante alemán Eduard Lowen, del Saint Louis.

Messi se queda sin premio de la MLS

En esos seis partidos, el astro argentino de 38 años registró un gol y dos asistencias para el Inter Miami.

First nomination of many🏆 🗳️

Leo Messi has been named as a Finalist for the 2023 @MLS Newcomer of the Year award! pic.twitter.com/MquhNleuMf

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 26, 2023