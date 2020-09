Lionel Messi puso, este viernes, punto final en las dudas, al anunciar, en una entrevista concedida al portal Goal, que permanecerá en Barcelona, después de haber formalizado la intención de rescindir unilateralmente.

Aún así, el internacional argentino no escatima en las críticas dirigidas al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, quien, a pesar de haber sido que podía salir cuando quisiera, «acabó por no cumplir con la palabra».

«Por supuesto que me costó mucho decidir. No es el resultado del Bayern, es el resultado de muchas cosas. Siempre dije que quería terminar la carrera aquí, y siempre dije que quería quedarme aquí», comenzó diciendo.

«Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir alimentando a la leyenda del Barcelona. Y la verdad es que, desde hace algún tiempo, no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros a medida que las cosas suceden», disparó.

«Estaba seguro de que era libre, El presidente siempre me dijo que, al final de la época, podía decidir si lo era o no, y ahora se quejan de que no lo dije antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga con este virus de m****», agregó.

Messi reforzó que sólo permanece en Camp Nou porque «esta enfermedad alteró todas las fechas», pero dejó una garantía a los adeptos:»voy a dar el máximo para luchar por todos los objetivos y, ojalá, os consigamos concretar para dedicaros a las personas que pasaron mal».