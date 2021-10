Messi: «No me equivoqué cuando elegí a Paris Saint-Germain»

«No me equivoqué cuando elegí a Paris Saint-Germain» Aseguró Lionel Messi en la primera entrevista concedida en suelo galo.

En una entrevista exclusiva con France Football, Lionel Messi rompió el silencio. El argentino habló por primera vez con un medio local desde su llegada al Paris Saint Germain y, en una frase que es el titular de la Edición del próximo sábado, dejó una garantía:

«No me equivoqué al ir al PSG», es la frase que destaca en la entrevista de Messi, que saldrá en su totalidad, el próximo fin de semana.

Desde que la estrella argentina se fue al PSG, el Barcelona ha entrado en una crisis deportiva devastadora, hasta el punto de que la continuación de Koeman está por un hilo.

Hace unas semanas, Koeman habló de la importancia que el sudamericano tenía en la escuadra blaugrana: «Messi lo escondió todo. Es muy bueno y gana. Por supuesto que tenía buenos jugadores a su alrededor, pero marcó la diferencia. Gracias a él, todo el mundo parecía mejor. Esto no es una crítica, sino más bien una observación».

