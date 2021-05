La foto de Zoe Roth fue tomada frente a un fuego controlado en 2005. El retrato fue vendido como un NFT, una imagen que tiene un certificado único de propiedad.

Es posible lucrar con un meme? ¡Aparentemente, sí! La icónica foto de Zoe Roth frente a un incendio, tomada en enero de 2005, fue subastada por US.484,5 MIL, al ser transformada en un NTF (siglas en inglés, Token No Fungible), es un sello de autenticidad digital que garantiza la propiedad de una imagen, y hace que el comprador sea el único propietario de la imagen). La información es del periódico “The Independent“. Zoe, que ahora es una estudiante universitaria, decidió vender la imagen en una subasta en línea. Según The Independent, “Los NFT son versiones tokenizadas de activos que se pueden negociar en un blockchain, que es el libro de contabilidad digital detrás de criptomonedas como bitcoin y ethereum.

En el sitio de subastas, la descripción de la foto original es de 2560×1920 píxeles.

La foto fue vendida por la propia retratada, Zoe Roth, hoy una mujer de 21 años que estudia en la Universidad Chapel Hill.

Según El “Independiente”, la foto fue registrada por el padre de la niña en 2005. Se convirtió en un meme por la expresión ligeramente sádica al ver una casa incendiarse, hay una sutil sugerencia de que ella misma fue responsable del fuego, lo cual no es cierto. La niña y su padre caminaban por el barrio de la ciudad de Mebane, en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde vivían, cuando el incendio acontecía

El fuego, de hecho, fue iniciado por los propios bomberos en un fuego controlado para que pudieran entrar.

El valor de la imagen se anunció en la criptomoneda Ethereum (ETH) y la subasta tuvo lugar el último día 17. Cada vez que se revenda la NFT, Zoe recibirá el 10% del importe de la transacción. Dijo que dividirá las ganancias con su familia y dará su parte a organizaciones sin fines de lucro. “Nadie que es meme trató de hacer esto, simplemente terminó así. ¿Eso es suerte? Es el destino? No tengo idea. Pero lo aceptaré”, dijo a The Raleigh News & Observe