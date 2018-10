“Yo me pregunto muchas veces si yo no hubiera usado ese abrigo, se habría tanta cobertura mediática”

Recuerda el polémico abrigo que Melania Trump utilizó durante la visita al centro de apoyo de los niños, en junio, que decía “Yo no quiero saber, ¿quieres?”? La primera dama estadounidense ha venido ahora a decir que quería enviar un mensaje.

“Es obvio que yo no usé el abrigo en la visita a los niños, viste a subir y bajar en el avión”, dijo Melania Trump en una entrevista a ABC, este sábado. “Fue para las personas y para los medios de la izquierda que me critican. Quiero mostrarles que no quiero saber. Pueden criticar y decir lo que quieran. Pero eso no va a dejar que yo deje de hacer lo que creo que es correcto”.