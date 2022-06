¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores ropas de moda para adolescentes: Si bien el número de tiendas de ropa para adolescentes está en aumento, solo unas pocas califican como tiendas de ropa para adolescentes populares, según las niñas y los niños adolescentes.

Cuando se trata de moda, belleza y estilo, los adolescentes saben mejor lo que está de moda y es popular en este momento.

En este artículo, he seleccionado las mejores tiendas de ropa en línea para adolescentes: niñas y niños en la adolescencia y preadolescentes.

La elección de las mejores tiendas de ropa para adolescentes (el proceso de selección) fue informada por 153 adolescentes de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, todos involucrados en programas de moda.

Según ellos, las tiendas de ropa para adolescentes más populares en 2022 comprenden una combinación de looks de temporada asequibles y de moda rápida y estilos de alta gama de las mejores marcas de moda.

En este artículo, te presentaré las 20 mejores tiendas y marcas de ropa para adolescentes en 2022 que puedes comprar en línea.

Para aquellos de ustedes que buscan llegar rápidamente a las 10 mejores tiendas de ropa para adolescentes, consulte a continuación:

Las 10 Marcas de Ropa para Adolescentes Más Populares y Tiendas en Línea

AEROPOSTALE – La Mejor Ropa Barata para Adolescentes

ASOS – La Mejor Ropa de Diseñador para Adolescentes

FOREVER 21 – La Mejor Ropa para Adolescentes con Inclusión de Género

YESSTYLE – La Mejor Ropa Para Niñas Lindas

JUSTICE – La Mejor Tienda De Ropa Para Preadolescentes

PACSUN – La Mejor Tienda de Ropa de Moda para Adolescentes

OLD NAVY – La Mejor Ropa Deportiva para Adolescentes

UNIQUE VINTAGE-La Mejor Ropa Vintage para Adolescentes

ZAFUL – La Mejor Ropa para Adolescentes Vanguardista

STORENVY – La Mejor Ropa Gótica para Adolescentes

Cada tienda de ropa para adolescentes en el top 10 ha sido cuidadosamente seleccionada para garantizar que coincida con los gustos de los jóvenes amantes de la moda y les permita expresar sus estilos personales.

Sin más preámbulos, estas son las 10 mejores tiendas de ropa para adolescentes ahora, llenos de «cool» ropa, zapatos, y accesorios.

AEROPOSTALE

Tienda De Ropa En Línea Para Ropa Barata Para Adolescentes

www.aeropostale.com

ESTADOS UNIDOS

Aeropostale, también llamado Aero, es un minorista estadounidense con sede en un centro comercial de ropa y accesorios casuales para moda femenina y adultos jóvenes.

La oferta de Aeropostale es única, dado que la compañía mantiene el control sobre sus marcas patentadas, diseño, abastecimiento, marketing y ventas.

ASOS

Tienda De Ropa En Línea Para Jóvenes Para Estilos Callejeros

www.asos.com

LONDRES, REINO UNIDO

ASOS Marketplace es el hogar de más de 900 pequeñas empresas, incluidas marcas independientes y boutiques vintage de más de 50 países.

Ya sea que estés buscando una sudadera, un par perfecto de jeans para preadolescentes o vestidos únicos para adolescentes, ASOS ha hecho el trabajo duro.

Repleto de ofertas de moda, ASOS tiene un departamento de moda juvenil dedicado a descubrir y llevar las mejores marcas de moda al mercado.

FOREVER 21

Every Occasion Teenage Clothes Boys & Girls

www.forever21.com

LOS ANGELES, US

Forever 21 es un líder en la industria de la moda que hace que las últimas tendencias de la moda adolescente sean accesibles para todos, al tiempo que inspira un estilo y confianza únicos.

Ubicada en más de 540 ubicaciones en todo el mundo y en línea, la marca ofrece diseños de alto estilo y conceptos básicos de moda con valores convincentes y un entorno de tienda dinámico.

La compañía vende accesorios, productos de belleza, artículos para el hogar y ropa para adolescentes, niños, mujeres, hombres e incluso niños.

YESSTYLE

La Mejor Ropa Coreana Estética para Adolescentes

www.yesstyle.com

HONG KONG

Repleta de ropa de moda para adolescentes, YesStyle es una de las tiendas de ropa en línea más populares entre los adolescentes estadounidenses y británicos ahora, en 2022.

La tienda en línea ofrece una gran variedad de marcas de ropa para adolescentes y ropa de diseñador para adolescentes en estilos, estampados y precios que no encontrará en ningún otro lugar.

Desde bordados de última generación hasta estampados y colores llamativos, la oferta de YesStyle es notable y está diseñada para adolescentes que desean ser únicos y destacar.

GARAGE CLOTHING

Ropa Linda De Las Muchachas Adolescentes Para Los Estilos De Moda

www.garageclothing.com

CANADÁ

Fundada en 1975 como una subsidiaria de Groupe Dynamite, Garage es una tienda de ropa conocida por dirigirse a mujeres jóvenes, en su adolescencia y preadolescentes.

La marca crea prendas de vestir únicas para adolescentes, llenas del carácter, la imagen y el estilo distintivo de la marca.

JUSTICE

Tienda De Ropa Para Adolescentes Para Estilos Demasiado geniales para la escuela

www.shopjustice.com

ESTADOS UNIDOS

Justice es un minorista de ropa y estilo de vida en línea que se dirige al mercado de niñas preadolescentes con estilos asequibles y de alta calidad.

Las líneas de ropa interior, ropa de dormir, trajes de baño, estilo de vida, accesorios y productos de cuidado personal de Justice son ideales para niñas de 6 a 14 años.

Entonces, si buscas ropa linda para una adolescente, esta es una tienda en línea que no querrás perderte.

NASTY GAL

Tienda De Moda En Línea Para Ropa Adolescente Vanguardista

www.nastygal.com

LOS ÁNGELES, CA

Founded in 2006 by Sophia Amoruso, Nasty Gal was, shortly after its launch, praised as the “Fastest Growing Retailer” by INC magazine.

Hailing from Los Angeles, Nasty Gal started as an eBay store selling vintage clothing items shortly after blowing into a globally recognized online clothing store for teenage clothes and accessories.

PACSUN

Tienda De Ropa Para Adolescentes Con Un Ambiente Relajado Californiano

www.pacsun.com

ESTADOS UNIDOS

Pacific Sunwear of California, LLC-PacSun-es una marca de ropa minorista estadounidense que vende ropa y calzado de estilo de vida para adolescentes.

Con ropa asequible para adolescentes y adultos jóvenes, los looks inspirados en la playa y el estilo de vida de la tienda la distinguen de la competencia.

RUE 21

Tienda de Ropa para Adolescentes de Propiedad Negra, Moderna, Juvenil e Inclusiva

www.rue21.com

ESTADOS UNIDOS

Rue21 es un minorista estadounidense especializado en ropa y accesorios para adolescentes, con sede en el suburbio de Warrendale, Pensilvania, en Pittsburgh.

la tienda de ropa en línea rue 21 tiene muchos estilos, desde preadolescentes de cuerpo pequeño hasta ropa de tallas grandes para adolescentes.

En general, Rue 21 es una de las pocas tiendas en línea que ofrece ropa para adolescentes de calidad de diseñadores independientes y marcas favoritas a precios por debajo del mercado.

URBAN OUTFITTERS

Tienda De Ropa Urbana Asequible Para Adolescentes Y Jóvenes

www.urbanoutfitters.com

ESTADOS UNIDOS

Repleta de ropa de moda, Urban Outfitters es una de las tiendas de ropa más populares entre los adolescentes del Reino Unido, en este momento, en 2022.

La etiqueta tiene una gran variedad de marcas que atraen a los adolescentes, cada etiqueta con una amplia gama de estilos, longitudes, tamaños, colores, marcas y precios.

La marca también cuenta con ediciones limitadas de ropa de diseñador y estilos outlet que no encontrarás en ningún otro lugar.

GAP

Ropa Asequible Para Adolescentes Con Estilos Atemporales

www.gap.com

ESTADOS UNIDOS

La tienda de ropa en línea de Gap tiene una oferta fantástica para adolescentes y niños, desde estilos femeninos adecuados para niñas de 14 años hasta vestidos divertidos para niñas con curvas que quieren impresionar.

Los precios son igualmente excelentes para que pueda llenar su canasta con hermosas piezas aptas para la escuela, el brunch, la playa o viajes por todo el mundo.

Encontrar ropa para adolescentes en línea en GAP ahora es más fácil que nunca, gracias a la herramienta de selección del sitio web: pruébalo.

H&M

Tienda Minorista De Ropa Para Adolescentes Moderna Y Asequible

www.hm.com

SWEDEN

H & M, o Hennes & Mauritz, se lanzó en 1974 como una tienda dedicada a la ropa para niños y adolescentes.

Hoy en día, el súper minorista sueco es popular por su ropa asequible y de moda rápida para adolescentes y niñas.

H & M es ideal para vestidos baratos pero de moda para los días de verano, pantalones cortos de skater desgastados, pantalones cortos de mezclilla de gran altura, lencería, blusas de moda, mezclilla y ropa de trabajo para preadolescentes.

SHEIN

Ropa Adolescente Barata Para Estilos De Moda inspirados En Celebridades

www.shein.com

CHINA

SheIn es un mercado en línea con una gran base de fans de adolescentes estadounidenses, gracias a un diluvio constante de ropa nueva y económica disponible en línea y a través de su aplicación.

La marca se anuncia en gran medida en las plataformas de redes sociales y mantiene una red de personas influyentes que la promocionan en TikTok e Instagram.

En el último año, celebridades como Katy Perry y Lil Nas X se han presentado en eventos y en transmisiones para compradores.

OLD NAVY

Fundada en San Francisco y ahora propiedad de Gap, la tienda en línea de Old Navy es una excelente fuente de ropa asequible para adolescentes.

Los estilos de preadolescentes de Old Navy tienen un aspecto inconformista y están diseñados para aquellos con un poco de actitud que quieren destacar entre la multitud.

Dada la amplia gama de productos y artículos en oferta, Old Navy es una de las mejores tiendas de ropa para adolescentes para aquellos que buscan las tendencias de moda más populares, pero sin romper el banco.

MISSGUIDED

Ropa de Moda para Adolescentes de talla Grande En Línea

www.missguided.com

REINO UNIDO

El minorista multicanal con sede en el Reino Unido, Missguided, ofrece looks modernos en tallas inclusivas, desde ropa pequeña hasta tallas grandes, que atraen a las adolescentes de todo el mundo.

Además, el éxito de la marca se atribuye a sus estilos de súper cuello y precios asequibles, que resuenan bastante bien entre los adolescentes.

Recomiendo encarecidamente la tienda en línea de Missguided a los adolescentes que buscan crear un estilo distintivo que muestre su juego de moda único.

UNIQUE VINTAGE

Tienda De Moda Retro Para Ropa Adolescente de inspiración Vintage

www.unique-vintage.com

ESTADOS UNIDOS

Ubicada en la soleada Burbank, CA, Unique Vintage es una marca privada, propiedad de mujeres y operada por mujeres que se especializa en ropa de tallas grandes para adolescentes.

La marca se destaca gracias a la ropa para adolescentes de inspiración vintage y su apoyo a organizaciones que trabajan con el bienestar animal, el apoyo LGBTQ+ y más.

ZAFUL

Ropa para Adolescentes Vanguardista y económica en Línea

www.zaful.com

HONG KONG

A menudo en comparación con Shine, cuando se trata de la vasta oferta, Zaful es un mercado en línea de ropa de calidad pero asequible para adolescentes.

El tamaño del inventario de la marca es enorme, con miles de prendas y accesorios para elegir, así que asegúrese de probarlos.

De todas las tiendas de ropa para adolescentes populares en este artículo, Zaful es mi favorita, dada la amplia oferta y los excelentes precios.

GORMAN

Ropa Adolescente Estética Asequible y Linda

www.gormanshop.com

AUSTRALIA

Casi 20 años después de lanzar su marca homónima, Gorman se ha convertido en una de las mejores marcas de ropa australianas.

La marca ha abierto 40 tiendas en toda Australia, que ofrecen desde ropa de bebé hasta vestidos fabulosos y estilos casuales hasta looks de vestir formales.

A pesar del rápido crecimiento, Lisa y su equipo siguen enfocados en vestir a los adolescentes que se atreven a ser ellos mismos.

MODCLOTH

Tienda De Ropa Para Adolescentes De Estética Retro Y Vintage

www.modcloth.com

ESTADOS UNIDOS

Repleto de camisas, vestidos, faldas, pantalones, monos, trajes de baño y prendas de abrigo de estilo retro para adolescentes, el ADN de Mod Cloth se basa en la moda retro y la inclusión corporal.

Con tallas que van del 10 al 30, ModCloth es una de las mejores tiendas para adolescentes interesados en ropa vintage de tallas grandes.

STORENVY

Ropa Adolescente Asequible Para Todas Las Estéticas (¡Incluida La Gótica!)

www.storenvy.com

ESTADOS UNIDOS

Storenvy tiene uno de los mejores sitios web de ropa para adolescentes para comprar marcas independientes prometedoras y atuendos rave para adolescentes y ropa rara para adolescentes.

Actualmente, con más de 50,00 etiquetas diferentes en varias categorías de ropa para adolescentes, la tienda en línea de la marca es un excelente lugar para descubrir la próxima etiqueta favorita.