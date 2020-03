En la diversidad de juegos en línea para ganar dinero de verdad disponible en internet, no siempre es fácil descubrir qué sitio web tiene el mejor premio. Mucho menos cuáles de los juegos es la que ofrece las mejores posibilidades de ganar.

Por eso hemos recopilado una descripción precisa de los juegos de casino, y aún presentamos las mejores oportunidades en este negocio. Además de informarte cuáles son tus probabilidades de ganar en cada juego.

Máquinas Tragamodedas en línea

Las máquinas tragamonedas o slots son juegos de combinación en los que, al girar una manivela, el Jugador tiene la suerte de combinar imágenes en línea, columna y/o diagonales. Eso depende de la modalidad y la cantidad a la que el jugador esté dispuesto a apostar.

Entre los mejores juegos de casino en línea para ganar dinero, definitivamente las tragamonedas son una buena opción. En medio de tantas opciones de máquinas tragamonedas, listamos las que ofrecen uno de los mejores RTP (Return to Player), es decir, vuelta al jugador.

En otras palabras, RTP sería el valor total que ganan los jugadores, dividido por el valor total apostado por los jugadores. Si el caza de níquel tuviera el 100% de RTP significaría que devolvería el valor total de las apuestas en premios a sus jugadores. Es una estadística importante para aumentar las posibilidades de ganar dinero en el casino online.

Ruleta en Linea



Hay varias variaciones en los juegos de ruleta. Para ganar dinero en casino online es importante saber cuál de las variaciones ofrece el mejor RTP. Entre las variaciones que encontrarás.

Aparte de eso, hay una variación llamada La Partage. Donde el Jugador puede solicitar entrar en La Partage mientras la bola gira por la ruleta. Si la pelota se detiene en el 0, la mitad de las apuestas volverán a los jugadores.

Póquer en Linea



Al igual que la ruleta, el póquer también tiene sus variaciones. Al acceder a juegos que valgan dinero gratis en sitios de casino, el usuario puede elegir entre póker con Guasón, más conocido como Guasón, o tracionales Hold’em, Jacks or better o Bacará.

Cada tipo de póquer tiene su característica única. En el caso de Hold’em, por ejemplo, el Jugador tiene dos cartas en la mano y se abren cinco nuevas cartas sobre la mesa. No hay Guasón como el Guasón. En Baccará la competencia es por puntos. El que tenga más puntos en la mano gana la olla o el pozo.

En el caso del RTP, el orden decreciente se sitúa en Jack or Better, con 99,56%, Baccarat con 98,94% y Texas Hold’em 98,10%. El RTP de Jacks or Better es superior, ya que el jugador que posea un par de Jotas, o pares anteriores, será premiado.

Sitios Web Para Jugar Póquer En Línea

Existen una gran opción para jugadores de póquer nuevos y experimentados en línea. los sitios ofrecen la oportunidad de que nuevos jugadores participen en freerolls exclusivos con un premio de 1.000 Euros.

Blackjack Online



En medio de los mejores juegos de casino en línea, el Blackjack es uno de los favoritos de los usuarios. También conocido como 21, el juego tiene sus variaciones. En el caso clásico, el jugador que suma 21 saldrá ganador.

Algunos sitios permiten que el usuario juegue manos simultáneas en la misma mesa, se llaman Blackjack Multihand. Otra variación interesante es el Blackjack Double Exposure, donde el jugador ve las cartas del grupo y viceversa. Lo que significa que puedes saber contra qué mano estás apostando.

Considerado uno de los juegos de casino con las mejores probabilidades de ganar, el Blackjack clásico posee el 99,63% de RTP. Como Double Exposure, por ejemplo, aumenta la visibilidad del jugador. En consecuencia, la estrategia formulada permite un mayor RTP, todo depende de cómo el jugador administre sus apuestas y su suerte.

Craps en el Casino

Considerado por algunos como el mejor juego de casino para ganar dinero, debido a su RTP del 99,53%, Craps es un juego de dados en el que los apostadores arriesgan la corazonada del resultado final. En Caso de que haya visto la película Propuesta Indecente, es el juego que Robert Redford juega con Demi Moore en las mesas del casino.

En dados el Jugador puede ganar haciendo la apuesta correcta en la mesa de apuestas. Si es el tirador (la persona que juega los dados) puede ganar si saca un 7, 11 o, además de esos dos números, si gana su número clave, que no puede ser 2, 3 o 12, porque se les llama dados y todos los jugadores pierden si uno de esos 3 números es el resultado final.

Si el tirador rueda datos con resultados de 4, 5, 6, 8, 9 o 10, las apuestas permanecerán donde están, y se realizará un nuevo giro de datos hasta que el jugador alcance 7. Si quiere jugar a favor del tirador apueste por el Pass Line, Las odds de la casa son del 1,41% en ese caso. Si quiere apostar contra el tirador, apueste por Don’t pass bar. En ese caso, los odds de la casa son del 1,40%.

Jugar Dados en Linea

Por ser un deporte no tan conocido, comparado con los juegos de casino ruleta, póquer y blackjack, Craps no está presente en muchos sitios de casino. Nuestro análisis se dio cuenta de que entre los sitios de casino con posibilidades de ganar dinero esta es una buena posibilidad.