Mejores autos eléctricos del 2022>> Para Comprar – Top 10

Mejores autos eléctricos

Hay más coches eléctricos que nunca para elegir, así que hemos elegido algunos de los mejores.

Está creciendo la presión sobre los automovilistas para que abandonen sus vehículos de gasolina y diésel y cambien a automóviles puramente eléctricos, pero ¿Cuáles son los mejores automóviles eléctricos disponibles para comprar ahora en el mercado de automóviles?

El número de ventas de automóviles eléctricos continúa creciendo, a medida que se lanzan más automóviles eléctricos nuevos y los precios usados comienzan a caer. La selección de nuevos coches eléctricos para los consumidores continuará a medida que más fabricantes se sumen a la tecnología en preparación para aumentar la regulación de emisiones y las próximas prohibiciones de automóviles de gasolina y diésel.

Al mismo tiempo, la infraestructura de carga de automóviles eléctricos está mejorando, haciendo que los automóviles eléctricos sean más viables para más personas. La mayor disponibilidad de cargadores rápidos y rápidos en los hogares y lugares de trabajo, así como en los espacios públicos, significa que es más fácil que nunca convertir el cambio en un BEV (Vehículo Eléctrico con Batería) y disfrutar de sus costos de funcionamiento más bajos con relativamente pocos inconvenientes. Incluso si no puedes manejarte con un vehículo eléctrico puro, los híbridos enchufables de hoy en día ofrecen una buena casa de transición.

y los modelos de Porsche y Tesla ofrecen mucho prestigio y ritmo. También entra en la mezcla el brillante, pero controvertido SUV con la marca Ford Mustang y, el Hyundai Ioniq 5 se llevó el premio al Coche del Año en 2021.

Además de las credenciales medioambientales, el motor eléctrico puro ofrece otros beneficios: estará exento de la zona de peaje urbano de Londres y del pago del impuesto de circulación. Los coches eléctricos siguen siendo más caros de comprar que sus homólogos con motor de combustión, incluso con la subvención del gobierno para automóviles enchufables, pero se ha demostrado que los costos de funcionamiento son hasta un 60% menos para los coches eléctricos.

Aquí revelamos nuestra selección de las opciones actuales de vehículos eléctricos

1. Hyundai Ioniq 5

El Ioniq 5 tiene la mira puesta en rivales de primera calidad como el Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 y Tesla Model Y. No se equivoquen, el Ioniq 5 es impresionante en todos los ámbitos, mostrando tecnología de automóviles eléctricos de última generación junto con un rendimiento y capacidad de carga capaces que normalmente se reservan para modelos de gama alta como el Porsche Taycan y el Audi e-tron GT.

Hay dos opciones de batería disponibles con tres salidas de potencia: la batería de entrada de 58 kWh está emparejada con un solo motor de 168 cv que impulsa las ruedas traseras, lo que ofrece un tiempo de 0 a 62 mph de 8,5 segundos y un alcance de 238 millas. La versión de especificaciones medias de 214 cv ofrece el mejor rango, con una batería de 73 kWh que aumenta la distancia total que se puede cubrir con una sola carga a 280 millas. La variante de especificaciones superiores utiliza la misma batería de 73 kWh, pero agrega un segundo motor en la parte delantera, lo que da un total combinado de 301 CV y 605 nm de par. El alcance general cae ligeramente a 267 millas, aunque el rendimiento ha mejorado mucho con 0-62 en 5,2 segundos

A partir de poco menos de £37,000, el Ioniq 5 cuenta con un excelente sistema de infoentretenimiento y un generoso kit estándar, mientras que el espacio disponible debe verse para creerse. También es cómodo, por lo que disfrutará de la oportunidad de acumular millas.

2. Kia V6

El Kia EV6 es el vehículo hermano del Hyundai Ioniq 5, por lo que es una gran elección si te encanta la tecnología de ese modelo, pero no se vende tanto en su aspecto retro-futurista. El V6 es posiblemente el más convencional de los dos, y es un poco más bajo y más deportivo. Esto se refleja en su manejo, con una suspensión ligeramente más firme que ofrece respuestas más nítidas.

Se ofrece en RWD de largo alcance, AWD de largo alcance y una versión GT de alto rendimiento, y la versión básica es nuestra favorita. No solo ofrece la mejor cifra de autonomía de hasta 328 millas desde su batería de 77,4 kWh, sino que también encontramos que su tiempo de 7,2 segundos 0-62 mph es lo suficientemente rápido.

Con tracción en las cuatro ruedas, el siguiente paso es innegablemente más rápido, reduciendo dos segundos su tiempo de sprint de referencia. Pero también tiene un alcance ligeramente más corto, cuesta considerablemente más y no se siente del todo cómodo para conducir rápidamente.

Cada versión cuenta con una impresionante carga ultrarrápida de hasta 250 kW, por lo que si puede encontrar un cargador público lo suficientemente rápido, es posible recargar del 10 al 80% en menos de 20 minutos. Su interior no es menos deseable, gracias a un tablero dominado por un par de pantallas curvas de 12,3 pulgadas para los instrumentos y la configuración del infoentretenimiento.

3. Skoda Enyaq

El Enyaq es un coche familiar totalmente eléctrico que es típicamente Skoda: es decir, es práctico, bien equipado, cómodo y decente para conducir. Con modelos de alta especificación capaces de cubrir más de 300 millas con una carga completa, alivia cualquier ansiedad de alcance y simplemente se lleva bien con ser un excelente automóvil familiar, que simplemente funciona con batería.

Skoda ha ideado una forma innovadora de ayudarte a personalizar tu nuevo Enyaq; en lugar de los niveles de equipamiento estándar, ofrece cinco «Selecciones de diseño» individuales: Loft, Lodge, Lounge, Suite y Suite ECOLÓGICA. Cada uno proporciona un enfoque de diseño distinto, con diferentes materiales utilizados para crear un estilo determinado.

El kit estándar es generoso con llantas de aleación de 19 pulgadas, faros LED, una pantalla digital de instrumentos de cabina Virtual, control de temperatura, control de crucero y sensores de estacionamiento traseros, todos incluidos en el modelo base, mientras que el precio también es atractivo, con un precio de poco menos de £35,000, el modelo Enyaq iV 60 de entrada califica para la subvención de vehículo enchufable del gobierno, que reduce el costo adicional de £2,500 en la carretera.

4. Fiat 500

El Fiat 500 es perfecto para su coche urbano; tiene un precio competitivo, ofrece bajos costos de funcionamiento y mucho estilo italiano. Aunque el automóvil de tercera generación es un poco más grande que su predecesor con motor de combustión, el 500 EV todavía está en casa atravesando el tráfico urbano, mientras que no debería tener problemas para estacionar, ya que incluso los modelos de nivel básico vienen con sensores de estacionamiento traseros de serie.

Hay dos opciones de batería disponibles: una versión de «Largo alcance» de 42 kWh y una variante de «Rango urbano» de 24 Kwh. La gama City ofrece hasta 115 millas de autonomía con una sola carga, aunque la batería más grande le brinda 199 millas más prácticas antes de necesitar recargarse.

En el interior, la cabina tiene un estilo adecuado, mientras que usted se beneficiará de una gran cantidad de tecnología a bordo. Los coches base ofrecen una pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas con Apple CarPlay inalámbrico y conectividad automática Android, mientras que los modelos de especificaciones medias y superiores cuentan con una cámara de visión trasera y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas.

5. BMW iX

BMW ha entregado algunos modelos electrificados excelentes a lo largo de los años, con el revolucionario automóvil deportivo i8 y el más convencional i3 supermini que se destacan como excelentes ejemplos de la habilidad de ingeniería del fabricante alemán.

A raíz de las presentaciones más recientes de los SUV iX3 totalmente eléctricos y el i4 Gran Coupé, el iX es el primero de los SUV con batería de BMW que se construyen sobre una plataforma de vehículos eléctricos dedicada.

Actualmente hay tres versiones disponibles: la primera es la xDrive40 de 332 cv con una batería de 71 kW que es buena para un alcance de hasta 257 millas, mientras que las otras dos versiones son la xDrive50 de 516 cv y la próxima M60 de 611 cv. Estas variantes más potentes aumentan el tamaño de la batería a 105 kW y alcanzarán un máximo de 380 y 357 millas, respectivamente.

Todas las versiones del BMW iX cuentan con tracción en las cuatro ruedas, configuración de doble motor y, aunque esto contribuye a un peso de bordillo bastante fuerte de más de 2.400 kg, el iX se maneja sorprendentemente bien y se agarra de manera tranquilizadora a través de las esquinas. La conducción también es increíblemente refinada, con la suspensión haciendo un excelente trabajo para absorber las vibraciones y los golpes de incluso las carreteras más llenas de baches.

Dirígete al interior y serás recibido por una lujosa cabina de estilo distintivo llena de materiales de alta calidad. No solo se ve y se siente bien, sino que también funciona bien, con una configuración de infoentretenimiento de doble pantalla con la última versión de iDrive de BMW.

6. Ford Mustang Mach-E

El Mustang Mach-E es el primer SUV totalmente eléctrico de Ford, y es uno de los autos más importantes para el óvalo azul en una generación. A partir de alrededor de $43,000, la máquina es un vehículo eléctrico práctico y a buen precio que ofrece un gran manejo y una generosa lista de kits estándar.

Tampoco compromete el ritmo, con la versión de tracción total de 346 cv más rápida capaz de 0-62 mph en 5,8 segundos. La gama de modelos consta de variantes de batería de «gama estándar» de 68 kWh con tracción trasera o en las cuatro ruedas. El primero ofrece hasta 273 millas de alcance y el segundo 243 millas.

Suba a los autos de ‘alcance extendido’ de 88 kWh y se beneficiará de más millas con una sola carga: 379 millas reclamadas para el modelo RWD y 335 millas para el SUV de la Primera edición AWD.

El Mustang Mach-E no se parece en nada a su emblemático automóvil deportivo, pero es un SUV eléctrico bien diseñado que aún ofrece una gran variedad de habilidades. Y, si buscas más ritmo, el modelo de rendimiento MachE GT de 480 cv es aún más rápido y cuenta con suspensión adaptativa «MagneRide».

7. Porsche Taycan

El nuevo Porsche Taycan es un coche brillante para conducir, que se mantiene fiel a la herencia de su fabricante y no le deja ninguna duda de que se trata de una berlina deportiva Porsche «adecuada».

El Taycan ofrece un manejo similar al de un automóvil deportivo, con una aceleración feroz y una gran agilidad, pero aún ofrece cuatro asientos y un rango utilizable. No es frecuente que aparezca un automóvil que se sienta realmente revolucionario, pero eso es exactamente lo que es el Porsche Taycan, y muestra lo divertido que puede ser un futuro enchufable.

A pesar de tener un peso considerable de 2,2 toneladas, oculta bien su volumen y es capaz de tejer cuidadosamente a través de curvas cerradas y demoler curvas rápidas y barredoras. El ritmo crudo del Taycan es, francamente, ridículo; en apariencia’ estándar ‘ de 523 CV 4S, maneja el punto de referencia de 0-62 mph en 4.0 s, aunque si actualiza a la versión Turbo S de 750 cv, es un 2.8 s increíblemente rápido.

Sin embargo, no olvide que el Taycan también deberia ser bastante fácil de usar como conductor diario. El refinamiento es de primera categoría y, si bien la comodidad de conducción es firme, la suspensión neumática hace su trabajo para lidiar con el asfalto roto y desigual de las carreteras

La bandeja puede definir claramente cómo Porsche ve su propio futuro en el cambio del uso de combustibles fósiles a la energía eléctrica. Es un primer paso logrado, espléndidamente ejecutado y que debería tranquilizar a los entusiastas de la conducción.

8. Audi e-tron GT

El Audi e-tron GT combina un estilo espectacular con niveles superiores de comodidad y mucha potencia a la par. La calidad de conducción es excelente, y si decides subir las cosas, notarás que la dirección precisa y el agarre excelente ayudan a hacer del e-tron GT una conducción gratificante.

La observación de los números para el e-tron GT subraya el rendimiento y la practicidad que se ofrecen: 523 CV, 0-62 mph en 4,1 segundos y un alcance de hasta 298 millas. La carga también es un punto a favor; hasta 270kW en 800V estaciones de carga, usted puede recargar desde 5-80% en apenas 23 minutos, mientras que el 62 millas puede ser añadido en 5 minutos.

Con un precio de alrededor de £82,000, el e-tron GT incluye una excelente tecnología para automóviles, mientras que el modelo Vorsprung cuesta £25,000 adicionales y trae asientos de 18 vías ajustables eléctricamente con funciones de ventilación y masaje, faros delanteros LED matriciales con tecnología de luz láser de Audi, control de crucero adaptativo con tecnología de conducción semiautónoma y una pantalla frontal. El coche de gama alta también añade suspensión neumática adaptativa y un sistema de dirección en las cuatro ruedas.

9. Tesla Model 3

El Modelo 3 era el coche eléctrico que muchos habían estado esperando. Es una berlina ejecutiva compacta que rivaliza con los modelos Mercedes Clase C y BMW Serie 3, un mercado con un amplio atractivo general, y también es uno de los autos eléctricos más convincentes que el dinero puede comprar.

Combina un estilo minimalista, tecnología de la era espacial, rendimiento que induce sonrisas, tecnología de carga de vanguardia, respaldada por la amplia y dedicada red de supercargadores Tesla, y, lo que es más importante, un largo alcance de conducción. El modelo Standard Range Plus de nivel básico reclama hasta 267 millas con una sola carga, pero no sacrifica el rendimiento para lograrlo. El motor eléctrico acciona las ruedas traseras y alimenta el coche de 0 a 60 mph en 5,3 segundos, mientras que la velocidad máxima es de 140 mph.

El interior no se parece en nada a lo que encontrarás en cualquier BMW o Audi. El enfoque minimalista puede no ser del gusto de todos, pero no se puede negar el factor sorpresa.

Gasta un poco más, y la versión de largo alcance con tracción en las cuatro ruedas tiene dos motores eléctricos y una batería más grande para un alcance de 360 millas, con una caída de 0-60 mph a 4,2 segundos. Luego está el rendimiento del Modelo 3, que se quema de 0 a 60 mph en 3,1 segundos, pero sigue siendo capaz de 352 millas con una batería llena.

10. Tesla Modelo Y

El Model Y es el segundo SUV de Tesla, y ha sido diseñado para ser más manejable y menos llamativo que el Model X más grande.No sería injusto pensar en el Model Y como una versión más grande del Model 3, ambos autos comparten un estilo similar e incluso se afirma que comparten el 95% de la misma tecnología. Esto no es nada malo.

Tanto las variantes de rendimiento como de largo alcance del modelo Y tienen tracción en las cuatro ruedas, lo que significa que la tracción es abundante, lo que resulta en una aceleración impresionante de 0 a 60 mph veces de 4,5 segundos para el largo Alcance y de 3,5 para el rendimiento.

Aunque estas cifras son impresionantes, este pequeño SUV también funciona bien como un equipaje familiar. El espacio es más que suficiente para los cinco pasajeros, y con 854 litros de espacio para equipaje en la parte trasera y 117 litros en la parte delantera, el viaje de compras semanal debería ser una brisa absoluta.

En el interior del Modelo Y se encuentra el interior minimalista habitual, dominado por una pantalla táctil horizontal de 15,4 pulgadas que actúa como tablero de instrumentos, infoentretenimiento y sistemas de gestión del vehículo, todos los cuales funcionan muy bien.

Cuando se trata de autonomía de la batería, el Modelo Y se queda por detrás del Modelo 3, pero aún ofrece mucho en rendimiento o en forma de Largo alcance, a 298 y 315 millas respectivamente.