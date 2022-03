5 Mejores APPS para APRENDER INGLES! FACIL y GRATIS!

By

Mejores apps para aprender ingles: Las aplicaciones son una gran herramienta para aprender inglés. Son rápidos, de fácil acceso y divertidos. Es casi como tener un mini aula en su teléfono, allí para usarlo cuando esté aburrido o tenga algo de tiempo para matar. Y aunque las aplicaciones no pueden reemplazar a tu profesor de la vida real, son excelentes suplementos para tus clases regulares de inglés. Muchos ofrecen juegos de vocabulario, lecciones de gramática, libros de cuentos y audios. Así que si no has descargado uno ya, ¿Qué estás esperando? Aquí están nuestras aplicaciones favoritas para aprender inglés!

¿Cuáles son las mejores apps para aprender inglés gratis? ¿Cuál es la diferencia entre Babbel y Duolingo?

Las mejores aplicaciones para aprender inglés

¡Estamos seguros de que has oído hablar de la aplicación de idiomas más popular del mundo! ¿Pero sabías que 34 horas de Duolingo equivalen a un semestre universitario de cursos de idiomas?

Una de las razones por las que es tan popular es el desafío de la tabla de clasificación, donde compites contra otros jugadores reales. Se siente como un juego-uno en el que se desbloquean los niveles y ganar monedas virtuales, pero todo el tiempo que está recogiendo nuevo vocabulario y estructuras gramaticales. Aprender inglés nunca ha sido tan divertido – o tan adictivo!

Ideal para exámenes

Quiz your English

Si te estás preparando para un examen, ¡Prueba tu inglés será tu nueva aplicación favorita! Está diseñado por Cambridge Assessment English y hay niveles que son específicamente para el Cambridge B2 First y IELTS. Puede esperar ver el tipo de vocabulario y gramática que encontrará en la cosa real, y si tiene un examen de Cambridge próximamente, jugar en la aplicación podría proporcionar un poco de alivio después de toda esa preparación intensa. ¡Incluso puedes jugar contra tus amigos y familiares!

Apps para aprender inglé

The British Council

Este es un gran uno para familiarizarse con la gramática. La aplicación Learn English British Council tiene lecciones y juegos sobre una variedad de temas. Comenzando con Imperativos de nivel principiante, Preguntas, Presente Simple y Gerundios, hasta lecciones avanzadas sobre Verbos Modales de Obligación y Necesidad, hay algo para todos. Una vez que hayas terminado, haz clic en «probar» para comprobar tu progreso y ver cuánto has mejorado.

Ampliar vocabulario

6.000 Words

Cuando se trata de ampliar su vocabulario, a menudo la forma sencilla es la mejor! FunEasyLearn ha creado una aplicación divertida que te ayuda a aprender nuevas palabras con texto e imágenes. La aplicación tiene la friolera de 6000 elementos léxicos que se clasifican en temas. Incluyen temas obvios como el Deporte y la Comida, pero los subtemas son tan específicos como el hockey, la odontología, las rocas y los órganos internos, por lo que el vocabulario que aprenderás es bastante avanzado.

Beelingu

Esta aplicación de narración es excelente para practicar la lectura. Está inteligentemente diseñado para contar una historia en dos idiomas diferentes uno al lado del otro. Primero lee en inglés, luego puede verificar en su propio idioma. El texto estilo karaoke te ayudará a escuchar y leer al mismo tiempo. Y hay un montón de contenido interesante para elegir, incluidos clásicos para niños y cuentos populares, hasta artículos sobre ciencia y tecnología. ¡Leer en inglés se ha vuelto interesante!

HelloTalk

¿No tienes un compañero adecuado para hablar? ¡Sin problemas! HelloTalk es una aplicación gratuita que te conecta con más de 15 millones de miembros. Eso significa que definitivamente encontrarás un hablante nativo para enseñarte inglés. El único problema es que tienes que enseñarles tu idioma a cambio-funciona como un intercambio de idiomas. Si te sientes demasiado tímido para hacer una videollamada, ¡no te asustes! También existe la opción de grabar texto y voz, junto con herramientas para traducción y pronunciación.

Grammarly

Hay un montón de aplicaciones por ahí que le ayudará a mejorar su escritura. Y algunos como HelloTalk incluso te conectan con un hablante nativo. Pero si estás buscando correcciones instantáneas, Grammarly es tu mejor opción. No solo comprueba si hay errores, sino que también da una explicación de su error para que no vuelva a cometer el mismo error. Descargue el teclado para usarlo en su teléfono y verifique su ortografía dondequiera que vaya. Quiere sonar más formal? Grammarly también comprueba su tono, por lo que nunca accidentalmente enviar un correo electrónico informal de nuevo!

Con reputación

BBC Learning English

BBC Learning English definitivamente tiene una reputación de ser un poco loco, y su aplicación para aprender inglés no es diferente! Nuestra característica favorita de esta aplicación es la mini lección diaria que solo toma 3 minutos para ver. Aprende nuevo vocabulario, escucha noticias y practica el inglés todos los días.

