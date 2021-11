Mejores APPS de PELÍCULAS GRATUITAS>para Android e iOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores Apps de películas gratuitas: Ver películas en tu computadora o smart TV es genial, pero ¿qué pasa cuando quieres ver en tu teléfono inteligente? Si bien puede parecer increíble que simplemente pueda descargar una aplicación en su teléfono o tableta y comenzar a ver películas de forma gratuita, hay una serie de aplicaciones que le permiten hacer precisamente eso. Es fácil encontrar aplicaciones de películas gratuitas para su teléfono Android o iPhone, pero no todas son confiables.

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas para Android

Mejores Apps de películas gratuitas: No busque más, hemos seleccionado algunas de las mejores aplicaciones de películas gratuitas para Android e iOS. Echaremos un vistazo a sus características principales y a lo que puedes hacer con ellas, para ayudarte a decidir cuál descargar. La única pregunta ahora es, qué película vas a ver a continuación?

Mejores Apps de películas gratuitas

Pluto TV

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Puedes sumergirte en miles de películas en Pluto TV, desde clásicos de culto y éxitos de taquilla de Hollywood hasta comedias románticas, películas de terror y favoritos de la familia. Además de películas en inglés, también encontrarás una amplia selección de programas de televisión y películas en español.

Hay temporadas completas de todos sus programas favoritos junto con la biblioteca de películas a la carta, e incluso puede ver programas de televisión y películas en vivo, noticias en vivo y deportes también. Pluto TV es completamente gratis, y la aplicación se actualiza regularmente, por lo que siempre encontrarás algo nuevo para ver.

Filmrise

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Ni siquiera necesitas crear una cuenta para disfrutar de cientos de programas de televisión y películas totalmente gratis en Filmrise. Solo tienes que descargar la aplicación y puedes ver películas en calidad HD en una amplia gama de géneros que incluyen terror, romance, comedia y thriller.

También hay una amplia variedad de programas de televisión, aunque es posible que no pueda encontrar los últimos lanzamientos. Nos encanta que todas las películas y programas de televisión tengan una calificación y una puntuación de popularidad, lo que te ayuda a decidir qué ver, y la lista Reproducida recientemente hace que sea fácil volver a ver donde lo dejaste. Los editores de la aplicación crean nuevas listas de reproducción cada semana para que siempre descubras algo nuevo para ver.

Sling TV

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Sling TV es una de las mejores aplicaciones de películas gratuitas para teléfonos inteligentes. También es una de las mejores aplicaciones de televisión gratuitas, ya que te permite ver una amplia gama de programación, desde deportes y noticias hasta programas de comedia y programas para niños. Puede utilizar esta aplicación para transmitir televisión en vivo desde más de 200 canales.

Estos incluyen ESPN, TNT, CNN, HGTV, the History Channel y muchos otros. Sling TV también ofrece más de 85,000 películas y programas bajo demanda, así como una gama de programación para los niños, de redes como Disney Channel y Cartoon Network. También puede ver canales locales gratuitos en su guía de eslingas a través de Locast. Al igual que con cualquier buena aplicación de TV, Sling TV le permite personalizar su contenido y canales en la aplicación, lo que le permite guardar sus canales y programas favoritos.

Tubi

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Tubi es una aplicación gratuita basada en anuncios para Android e iOS que te permite ver televisión y películas. Ofrece una amplia selección de películas y programas, desde películas recién estrenadas hasta anime, dramas coreanos y series británicas. También agrega nuevas películas y programas a su selección cada viernes, aunque tiene menos películas recientes de las que algunos espectadores querrían.

Una característica bienvenida es que Tubi te permite transmitir tu pantalla a un televisor usando Chromecast o AirPlay, para que no tengas que pasar todo tu tiempo mirando una pantalla táctil. Otros detalles interesantes incluyen la capacidad de sincronizar tu cuenta de Tubi con varios dispositivos, como Apple TV, Xbox y Roku, y la capacidad de recoger películas y programas desde donde los viste por última vez. También puedes administrar tu propia cola personal de videos para ver — y puedes ver

Vudu

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Vudu es una excelente aplicación gratuita que te permite transmitir miles de películas y una amplia selección de programas de televisión usando tu teléfono inteligente y otros dispositivos. La interfaz de Vudu es clara y fácil de navegar. Los programas y las películas se organizan según la categoría, por lo que todo lo que tienes que hacer es navegar, tocar un título y ver.

Una característica destacada que distingue a Vudu de la competencia es que le permite descargar contenido a su dispositivo, para que pueda verlo sin conexión, o puede usar AirPlay para transmitir a su TELEVISOR si no desea verlo en su teléfono. Las últimas actualizaciones incluyen la función de audio espacial, que te permite disfrutar de la televisión y las películas con sonido envolvente utilizando los AirPods Pro, y la función Picture in Picture, que te permite realizar múltiples tareas en el teléfono mientras ves un programa o una película.

Los usuarios de iOS también pueden usar el widget Continuar viendo para acceder a sus títulos vistos más recientemente. Mientras Vudu es gratuito y ofrece una amplia gama de contenido libre, que también ofrece películas que usted necesita pagar para ver. También tiene anuncios, aunque estos son menos que con algunas otras aplicaciones. Las actualizaciones recientes ahora incluyen soporte de chat dentro de la aplicación.

Crackle

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Crackle es una conocida aplicación de películas gratuitas, que ofrece una gran selección de películas gratuitas en géneros como comedia, drama, acción y thriller. Y como la mayoría de las buenas aplicaciones de películas gratuitas, también te permite ver programas de televisión, tanto nuevos como antiguos. Una de las características únicas de Crackle es su canal Spotlight, que presenta programas y películas recomendados por el equipo de Crackle.

Esta es una excelente manera de descubrir contenido del que no has oído hablar o del que no has tenido oportunidad antes, mientras que la función Ver más tarde significa que puedes guardar una lista de cosas que te gustaría revisar cada vez que tengas la oportunidad. Como la mayoría de las aplicaciones de películas gratuitas, Crackle muestra anuncios. Sin embargo, si se registra para obtener una cuenta, puede hacer que sean menos frecuentes, lo que resulta en una experiencia más ágil.

Crackle es una conocida aplicación de películas gratuitas, que ofrece una gran selección de películas gratuitas en géneros como comedia, drama, acción y thriller. Y como la mayoría de las buenas aplicaciones de películas gratuitas, también te permite ver programas de televisión, tanto nuevos como antiguos.

Una de las características únicas de Crackle es su canal Spotlight, que presenta programas y películas recomendados por el equipo de Crackle. Esta es una excelente manera de descubrir contenido del que no has oído hablar o del que no has tenido oportunidad antes, mientras que la función Ver más tarde significa que puedes guardar una lista de cosas que te gustaría revisar cada vez que tengas la oportunidad.

Como la mayoría de las aplicaciones de películas gratuitas, Crackle muestra anuncios. Sin embargo, si se registra para obtener una cuenta, puede hacer que sean menos frecuentes, lo que resulta en una experiencia más ágil.

Viki

Mejores Apps de películas gratuitas

Mejores Apps de películas gratuitas: Viki se dirige a los fanáticos de la televisión y el cine asiáticos y presenta programas de Corea, China Continental, Taiwán, Japón y Tailandia. La aplicación tiene una impresionante biblioteca, con una variedad de dramas de TELEVISIÓN asiáticos, películas, programas de estilo de vida y televisión de variedades. Está bien si no puedes hablar o entender el idioma porque la aplicación admite subtítulos en más de 200 idiomas.

Una de nuestras características favoritas de Viki es su función watch-party. Puedes chatear con otros espectadores mientras ves películas o programas. Esta característica hace que Viki se sienta más como una comunidad que la mayoría de las otras aplicaciones de películas gratuitas.

Viki es gratis, pero necesitas registrarte para acceder al contenido a través de correo electrónico, Google, Facebook o Rakuten. El servicio de suscripción de pago le permite omitir los anuncios y obtener acceso anticipado a contenido original y exclusivo. Esa actualización comienza en 4 4 por mes, aunque hay una prueba gratuita de siete días disponible.

Mejores Apps de películas gratuitas