Leilani Dowding, estrella de ‘Real Housewives’, considera imposible que en estos días la Duquesa no haya hecho al menos una búsqueda en Google sobre la familia real.

Meghan Markle supuestamente mintió cuando dijo en una entrevista que no hizo ninguna investigación sobre la familia real británica y el príncipe Harry. Tales acusaciones fueron hechas por la estrella de ‘Real Housewives’, Leilani Dowding, quien considera “impensable” que la ex actriz no haya hecho al menos una búsqueda en Internet sobre el que resultaría ser su marido.

“Es absolutamente [imposible] en este momento, todo el mundo va a Google para buscar a otras personas”, señaló en una entrevista con Express.

“Investigué sobre Billy [Duffy, su prometido] y Billy sobre mí. Simplemente creo que es muy difícil creer que en este momento, nadie verá cosas sobre los demás, más aún si fueran conocidas”, señala.

Se recuerda que Leilani Dowding hace aquí referencias a las declaraciones que Meghan hizo en una entrevista que le dio a Oprah Winfrey, junto con Harry, en marzo de este año. En ese momento se dio cuenta de que sabía muy poco sobre la monarquía británica, sobre todo porque el tema era poco abordado en su casa.