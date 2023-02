MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO MAL ADMINISTRADOS

By

SIGUEN NOMBRAMIENTOS A DEDO

El colega Julio Heredia pregunta en su FB ¿Y LA INTEGRIDAD? Hay «comunicadores» sin vergüenza alguna que se han hecho contratar por el IRTP (Radio Nacional y TVPERÚ) es decir, por los medios de comunicación del Estado peruano, siendo taimadamente antisistema, sibilinos promotores de la subversión, que medran de los sueldos nada despreciables que les otorga esa entidad con los impuestos de todos los ciudadanos peruanos. ¿Por qué no renuncian y se unen a las «huestes» neosenderistas? Esos «luchadores sociales», esos militantes de la antidemocracia, obviamente adolecen de integridad, de moral, de valentía. Algunos ¡y algunas! están allí hace muchísimo tiempo y otros (as) se han infiltrado recientemente. En muchos casos no poseen ni talento ni pergamino alguno para estar frente a cámaras o micrófonos, o para manipular detrás de estos.

EDITORA PERÚ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE LLENO DE FUNCIONARIOS QUE NO SABEN NADA DE UNA EMPRESA PERIODÍSTICA.

HOY EDITORA PERÚ ESTA A PUNTO DE COLAPSAR Y DESAPARECER EL PERUANO PRENSA FISICA. A mí, no me pueden contar cuentos yo conozco al monstruo por dentro – Editora Perú-, conozco el mercado, se todo el proceso de producción, costos y maquinarias; como sí lo han hecho con Carlos Becerra, expresidente del directorio, a quien se lo advertí apenas lo nombraron y le alcancé soluciones sustentadas; con estudios y proyectos de relanzamiento de Editora Perú y Segraf, inversión y tiempo de recuperación.

Primero: elaborar y poner en práctica reformas encaminadas al fortalecimiento de sus productos o servicios y contar con funcionarios comprometidos, capaces y con experiencia en prensa. Le dije a Carlos Becerra, Presidente del Directorio si quiere relanzar Editora Perú, hay que elaborar y poner en práctica reformas encaminadas al fortalecimiento de sus productos o servicios y contar con funcionarios comprometidos, capaces y experiencia. Actualizar las cualificaciones de los funcionarios y fomentar las cualidades de liderazgo, así como hacer una investigación de mercado para saber cómo se encuentra el diario oficial El Peruano, cuales son las necesidades del mercado y como se encuentra la competencia, para elaborar nuevo diseño, contenidos o productos optativos que premien la fidelidad de los lectores.

Segundo: que el Gerente de producción de Editora Perú, Placido Ríos- no guardaba el perfil- manejaba la planta de Andahuaylas como si fuera su chacra, que los trabajadores se encontraban preocupados por las irregularidades de los “amigos” de Blanca Rosales -exDirectora de la Oficina Nacional de Comunicación Social (PCM)- colocados como gerentes y jefes de diferentes áreas, personas ineptas e incapaces que cada día hunden el tiraje del diario Oficial El Peruano?

Hoy El Peruano, tiene 339 trabajadores, 1200 ejemplares diarios. ¿De que valió tantos viajes a Estados Unidos y Europa en busca de una nueva rotativa que reemplace a la GOSS METRO N° 3041 que por su estructura vale lo que pesa, y encarece los costos de producción?

Y NO HACEN NADA PARA SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS AL CONTRARIO LAS PROFUNDIZAN CON NOMBRAMIENTOS SIN GUARDAR LOS PERFILES.

3. A pesar de todo en Editora Perú, realizan convocatorias y contratan personal a plazo indeterminado sin cumplir el perfil solicitado, hasta la fecha los 2 trabajadores-Melchor y Carranza- siguen sin ningún inconveniente en sus puestos, sueldo más de 8,000 soles, más beneficios. Además hay otros en la misma situación:

1. CARRANZA ALARCON MANUEL EDUARDO, Jefe de Departamento de Logística

2. LAZARO MANRIQUE, SALVADOR ANTONOY, Jefe de Unidad de Servicios Generales

3. FERRARI GOYBURU RENZO, Jefe de Departamento de Gestión de Servicio al Cliente

4. ROMERO SILVA CESAR ANTONIO, Jefe de Unidad de Planeamiento y Control de Operaciones

5. SANCHEZ MAGUIÑO JONEL EDGARD, Jefe de Unidad de Impresión

6. ROJAS GUEVARA, IVANUSHKA, Jefe de Dpto. de Edición de Publicaciones Oficiales y Servicios. Digitales (tiene juicio con Editora Perú)

La relación del personal, no cumple el perfil del puesto, no tienen titulo universitario para el puesto. Ivanushka Rojas, es abogada, tiene juicio con la empresa.

4. SE JODIÓ el Diario Oficial EL PERUANO. Proyecto de Ley aprobado en el Congreso establece la publicación virtual del Boletín Oficial y Normas Legales, a precio real. La propuesta se fundamenta en la necesidad de contar con una gestión pública moderna, que garantice la simplificación de trámites y esté orientada al beneficio de los ciudadanos. En el presente caso, el fundamento principal de la «iniciativa legislativa recae en la necesidad de reducir los costos (monetarios, temporales y operativos) en los que se incurre para la publicación de normas legales, así como de los avisos de curso legal». De este modo, la ciudadanía se verá enormemente beneficiada, debido a que se reducirán los costos para publicar un aviso de curso legal y, a su vez, contarán con un sistema accesible único de revisión de las normaslegales del día. Por otro lado, las entidades que conforman la gestión pública (gobierno central, regional, local y organismos constitucionalmente autónomos) también serán beneficiadas debido a que podrán reducir en forma considerable los costos de publicación de las normas y sus normas publicadas tendrán mayor alcance por la difusión virtual de las normas legales.

Las problemáticas que pretende solucionar este proyecto normativo es la ausencia de una regulación que permita validar la publicación electrónica del Diario Oficial El Peruano, así como de una norma que permita reducir costos asociados a la

formalidad del procedimiento de publicación de normas y de avisos de curso legal.

