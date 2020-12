Up Next

“Cuando fui por primera vez al médico en 2008, me dijeron que era la menopausia”, dijo Lorraine.

Al principio confundidos, los médicos no podían darse cuenta de lo que estaba mal con Lorraine, teniendo en cuenta que la condición a menudo se confunde con otras.

The Mail on Sunday dio a conocer el caso de Lorraine de South Yorks en Inglaterra, quien le dijo a la publicación que pensaba que estaba “perdiendo y enloqueciendo”.

En los casos más graves, algunos pacientes pueden experimentar síntomas similares a la incidencia de un accidente cerebrovascular( apoplejía), como por ejemplo tener dificultad para hablar o caminar, incluyendo parálisis. Siendo que si no se trata la condición puede causar daño cerebral permanente.

Una mala reacción al gluten causa mareos, hace que las personas sean más apáticas y extra desatentas, informa un artículo publicado en el periódico británico The Mail on Sunday.

