Debido a la actual situación de pandemia, muchas personas, por temor a contagio, están posponiendo citas, análisis y tratamientos. Como tal, el médico asistente en el Hospital CUF Cascais y en la Clínica CUF S. Domingos Rana, Dr. José Ramos Osório, compartió un artículo de opinión donde enumera cinco rutinas de salud que no debemos posponer, de forma a evitar oportunamente situaciones de mayor complejidad.

Su médico de cabecera / médico de familia, especialista en Medicina General y Familiar es el médico que debe acompañarle a lo largo de su vida, a usted y a su familia. Él será capaz de enmarcar sus quejas en un momento determinado de una consulta con el cuadro clínico general, con su historia clínica personal y familiar.

Si hablamos de rutinas, hablamos de continuidad , eso es lo que nos trae salud. Debe establecer con su médico una relación de continuidad, convirtiéndolo en un “entrenador de su salud y bienestar”. Y como se suele decir:” para buenos resultados no se deben faltar a los entrenamientos”, también las consultas deben tener alguna periodicidad, al menos anuales en situación de salud / rutina o siempre y con la periodicidad que su patología en particular venga a determinar.

Así, debemos crear una rutina de regulares visitas al médico para que podamos evitar oportunamente situaciones de mayor complejidad evitables y estemos siempre alerta para nuevos problemas, así como para mantener la vigilancia de patologías como diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre otras que cuando no controladas son causas de muerte o invalidez muy importante.

Cuando hablo en rutinas no hablo en pausas debido a la pandemia. Hay vida más allá de Covid. Las unidades de salud desde una edad temprana se han preparado para crear entornos seguros y altamente desinfectados, por lo que no debe posponer su visita habitual y de rutina a su médico tratante. No dejes para mañana que deba hacer hoy. No posponga para el invierno las consultas, exámenes y análisis que puede y debe hacer ahora. El próximo invierno se prevé desafiante-hablar en un posible nuevo pico de contenido por Covid-19 y tendremos la gripe estacional, por lo que la población debe planificar su salud, garantizando que esta continua a ser vigilada:

1-Compartir la historia clínica

En cada consulta los diversos tiempos de la misma son de gran importancia. La cuidadosa colecta de la historia clínica que es como quien dice El elegir de sus quejas en el momento así como signos y síntomas que presenta son un momento de gran compartir que abre el camino en busca de un diagnóstico correcto.

2-observación

Por ejemplo, una correcta auscultación cardíaca y pulmonar, la medición de la tensión arterial o temperatura, la palpación abdominal, son procedimientos que su médico de Medicina General y Familiar deberá tener en cada consulta y que muchas veces ven a alertar para otros síntomas y patologías que no aquella que motivó la consulta.

3-exámenes

En cada momento su médico solicitará los exámenes auxiliares de diagnóstico que le ayudarán a comprender mejor su problema y cuando necesite solicitar ayuda de otras especialidades. Siempre debe partir de la referencia a otros colegas para un tratamiento correcto.

4-Aprender

En la consulta de Medicina General y Familiar también hay lugar a la enseñanza de estilos de vida Saudí, alimentación adecuada a cada caso como diabetes, alteraciones de las grasas en la sangre, reflujo y otros problemas gástricos. Se Procura fomentar actividades físicas también adaptadas a cada caso y a cada edad.

5-Discutir nuevas quejas y nuevos comportamientos

El teletrabajo en sí ha traído otros problemas mentales o físicos que deben discutirse con su médico. Mejor que nadie, que su médico tratante para entender nuevas canciones y nuevos comportamientos de su parte desde que se encuentra en casa trabajando.