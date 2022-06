MEDICO ACUSADO DE NEPOTISMO HACE DE LAS SUYAS EN ESSALUD

Mejor dicho la lucha contra el nepotismo y corrupción, sólo es de boca para afuera? No sólo de trata de sus dos hijos, Bryan y Xiomary Miguel Mercado, ahora se trata de la sobrinísima del Dr. Edgard Lindón Miguel Siccha, gerente de la Red Prestaciones Rebagliati quien fue contrata en EsSalud. La susodicha se llama, Katerine Maria Miguel Aguilar.

By