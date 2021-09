Mauricio Pochettino habla sobre la situación de Messi

“Se acercan juegos importantes y tenemos que protegernos. Tomamos decisiones para todo el equipo. A ningún jugador le gusta salir del campo. Le pregunté cómo estaba, y dijo que estaba bien. Todo el mundo sabe que Messi es un gran jugador, pero tenemos cinco sustituciones y estamos en el banquillo para tomar decisiones. Su reacción? No me preocupa”, dijo el entrenador Argentino.

El internacional argentino no estaba reservado para el partido de este sábado del Paris Saint-Germain contra el Montpellier, en París, para el octavo partido de ida de la Ligue 1, después de no haber jugado hace dos días contra el Metz, para la misma competición.

