Mauricio Fernandini ensució al periodismo peruano

No me salgan que lo de Mauricio Fernandini fue un error! NO. ESTO ES DELITO. No hay que defender lo indefendible, menos espíritu de cuerpo, más aún cuando de por medio está la ética y deontologia, de las profesión más discutidas del mundo, por angas y mangas. También, una profesión más bella por lo que persigue, por lo que logra y por lo que ofrece al ejerciente, al periodista, una visión global, veraz y objetiva de la realidad que habitamos y la capacidad más impresionante del ser humano, la de comunicar.