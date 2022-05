MAS MUERTOS DE HAMBRE EN UN PAÍS RICO

By

Los únicos que han sacado ventaja con este gobierno son las gavillas que rodean al plagiador, que se levantan el país en peso!

Llega mi pata del alma Gilberto al café del CC Risso y al toque me dice, «sabes que casi el 50% de peruanos- 16 millones- serían afectados por crisis alimentaria que azota al mundo, por lo que el Gobierno de Castillo debe tomar prontas medidas para mitigar el impacto de lo que generaría ese problema en nuestro país.

La que se nos viene, si el «badulaque» de palacio no toma medidas urgentes para enfrentar esta crisis. El número se puede incrementar? La firme, Cerrón y su títere de Palacio saben que el Perú como muchos otros países importadores serían los más perjudicados con situación provocada por la pandemia y el conflicto en Ucrania.

«No hacen nada por solucionar la crisis, al contrario, ahondan el problema. No les interesa el alza del precio de los minerales, desalientan la inversión minera, crean más conflictos con decisiones erradas».

«A Dios gracias que nuestro Perú no es importador neto de alimentos, el país fue bendecido por la naturaleza porque tenemos una gran variedad de alimentos que nos pone en ventaja frente a otras naciones, como las africanas, que serán muy afectadas por la crisis».

Por ello, se debe pensar en un mix de soluciones, primero hacer un uso eficiente del poco fertilizante que nos queda- que se ha triplicado su valor en el mercado- que se pueda acceder y modificar nuestros sistema productivo.

Segundo, pensar que el gran problema de ese 50% de hermanos peruanos generados por la crisis, es el incremento de los precios de la canasta básica y servicios. Que con el poco dinero, recurrirán a alimentos de baja calidad nutricional y otros castigados por la extrema pobreza recurrirán a lo que puedan recoger en los mercados.

Tercero, reconocer que el mayor problema es la «distraccion», mientras Pedro Castillo deambula por el Perú promoviendo su Asamblea Constituyente y “nueva Constitución” -cuyo proyecto no existe- a través de los Consejos de Ministros Descentralizados con un gasto de 17 millones de soles, los «dinámicos del dueño de Perú Libre», Vladimir Cerrón» nos quieren cambiar la bandera roja y blanca.

Oiga, el gobierno como el Congreso no hacen nada frente la crisis alimentaria, el 16 de mayo volvió a subir en 6 % el precio internacional del trigo que ya tiene un alza continuada del 53 % desde principios de año.

El 90% del consumo de trigo del Perú es importado. En cuanto a la ley 31452 y su reglamento que exoneran de IGV a los productos que integran la canasta básica y, fundamentalmente, al pan – que en nada beneficia a la población- el precio del pan no podrá reducirse con dichas normas porque depende de una serie de costos directos e indirectos. Dicho precio debería ser más alto.

Si no bastan las cifras antes expuestas para percibir la grave dimensión del problema que hoy golpea a los mas pobres, hay que agregar que, además del efecto directo que sobre el precio del trigo y, para el caso, del maíz duro (77% importado), del petróleo (84% importado), del gas (25% importado) etc. etc. Así como vamos a dónde vamos a llegar?

Yo arranco…y me quito.