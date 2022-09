Más del 45% no saben por quién votar elecciones regionales y municipales 2022

By

Los electores deben recordar que, quién elige a un corrupto ES CÓMPLICE DE LA CORRUPCIÓN.

La mayoría de candidatos tienen procesos de investigación o sentencias de anteriores gestiones: alcaldes con licencia, ex alcaldes, ex regidores hasta exministros, violadores, investigado por asesinato, pegalones, etc etc…

En el Perú la ciudadanía está llegando al límite de lo soportable de esta partidocracia anti democrática, corrupta y corruptora, que solo incrementan impuestos, tasas, tributos, pero no se reduce el número de políticos y burócratas (tenemos 195 alcaldes provinciales, 1,705 regidores provinciales, 1,637 alcaldes distritales, 8,625 regidores distritales, 25 presidentes regionales, 25 vicepresidentes regionales, 228 consejeros regionales, 130 congresistas, 18 ministros, teniendo que añadir otro gran número de viceministros, directores y otros tecnocrátas, burócratas colocados a dedo en los ministerios, en las regiones y municipios, empresas públicas o cargos de confianza que nadie conoce cuál es su número exacto), estos son el verdadero cáncer del actual sistema:

1.La violencia que sacude nuestro país-en el interior como en Lima-, es consecuencia del olvido de la Justicia Social, La Seguridad Ciudadana, la inclusión social, etc -que el pueblo reclama- de esta nueva casta política dispuesta a retener a toda costa sus privilegios a cambio del reparto de la miseria entre los más desfavorecidos que se ha ido adueñando de todas las estructuras públicas (sabandijas y sanguijuelas), de todo el aparato del Estado, incluso en la ONPE, RENIEC y JNE, tan cuestionadas que no dan ninguna confianza en las próximas elecciones del 2 de octubre.

2. Las encuestas son como las salchichas que son ricas, pero nadie sabe cómo se hacen. Por ejemplo:

Datum Internacional, dio a conocer los resultados del primer simulacro de votación (09-09-2022) es así: Daniel Urresti tiene 31.4%, desplazando a López Aliaga, 25.6% y a George Forsyth con 18,6%.



¿Por cuál de los siguientes candidatos a la Alcaldía de Lima votaría? (Cierre de votaciones 20/09/2022)

1.- Rafael López Aliaga – Renovación Popular 2,570 Votos (30.97%)

2.- Daniel Urresti – Podemos Perú 1,723 Votos (20.76%)

3.- Elizabeth León – Frente Esperanza 1,079 Votos (13.00%)

4.- Gonzalo Alegría – Juntos por el Perú 999 Votos (12.04%)

5.- George Forsyth – Somos Perú 996 Votos (12.00%)

6.- Yuri Castro – Perú Libre 566 Votos (6.82%)

7.- Omar Chehade – Alianza para el Progreso 367 Votos (4.42%)

Total votos: 8,299

NOTA IMPORTANTE: La presente encuesta refleja las preferencias del segmento “Usuarios de Internet”. Los usuarios de Internet son juventud, universidades y gente muy influyente en la opinión, los cuales comparten sus preferencias en sus allegados. Éste es el punto neurálgico y la importancia de la internet como medio. El sondeo se realizó desde el 11 al 20 de Setiembre de 2022.

3.»El peruano no sabe elegir, supuestamente siempre votan por el mal menor. Reconocer a un buen candidato no es fácil, el mejor voto es el voto informado, pero el 60% de peruanos no revisa los antecedentes de su candidato antes de votar».

«En Lima, tenemos un candidato, acusado de asesinato del periodista Hugo Bustios, además «topo» del gobierno, asalariado de Pepe Luna, dueño de Podemos, también investigado por la fiscalía por lavado de activos».

4. Cómo vemos, andamos de mal en peor, todo es pesimismo, decadencia, desilusión y desesperanzas. Somos incapaces de reaccionar colectivamente como pueblo, posiblemente nuestra democracia está condenada porque nadie cree en ella. Hemos perdidos el horizonte, la lucha, las ideas y lo que es más grave, la amnesia se ha apoderado de todos los que fuimos en la adolescencia algo de revolucionarios y rebeldes.

5.La inestabilidad y crisis económica no nos puede hacer conformistas y consumidores manipulados. No deben existir calladas respuestas y resignación por todo lo que se ha luchado. La corrupción y candidatos cuestionados no nos pueden vencer, por ello debemos ser responsables al emitir un voto.

6. Las nuevas generaciones, no han sido formadas en ningún ideal o lucha que posibilite grandes movimientos para cambiar el país. Solo queda la vieja guardia. Somos quizás nosotros mismos, los que fuimos un día, soñadores de utopías, pero que las mismas libertades y la democracia nos ha ido marcando los objetivos.

Posiblemente nuestra democracia está condenada porque nadie cree en ella, Pedro estamos en la lucha.

Este 2 de octubre, no debemos bajar la guardia: voto responsable.