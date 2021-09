De “Lagartos Vizcarristas” a “Choros del Movadef” Otravez!!

“Pueblo despierta: el comunismo es una doctrina que ha fracasado en todo el mundo generando las peores condiciones de vida para todos, tanto ricos como pobres, que ha sido impuesta por la fuerza y la violencia, que ha matado más gente que Hitler y todas las guerras juntas desde la segunda guerra mundial.”

“Se marketean bien en los medios, logran que ignorantes, desmemoriados, ganapanes, adoctrinados, extremistas aberrantes y jóvenes idealistas que no conocen la historia aún la sigan, la idealicen y se tragan el “cuento chino”: NO MAS POBRES EN UN PAIS RICO. Una tira de “cojudos”, aceptan como una posibilidad, como una salvación, sin ver que lo único que logran es mantener con vida el error más grande, la mentira más dañina de la “hoz y el martillo”.

Entré a la cafetería del CC Risso con mi pata del alma y colega Gilberto, más conocido como bandido bueno, porque no dispara en defensa propia. Nos pedimos una par de café con su tamalito, mientras esperamos el pedido me dice -sobándose las manos por el frio-, hasta ahora no entiendo al presidente Pedro Castillo. No quiere dar la cara, se corre de la prensa, blinda a ministros impresentables y cuestionados por su pasado terrorista, además quiere sacar a Abimael Guzmán de la Base Naval? “el sombrerito” sobrevive como pollo descabezado, su imagen está de capa caída por no tener buenos asesores.

Más de 30 días perdidos de gobierno y nos ha caído las siete plagas de Egipto. NO HAY INVERSION, EL DOLAR DE DISPARA, y los precios de productos alimenticos, el gas, servicios de telefonía e internet, están por las nubes. La calle rechaza la incompetencia, “el profesor” Castillo, no entiende de micro ni macroeconomía, de déficit y/o superávit fiscal, ni michi!!! la gente angustiada, indignada, desesperada por la carestía, escasez, inseguridad, se siente estafada, engañada y amenazada permanentemente. Para el colmo MOODY’S NOS BAJA LA CALIFICACION GENERADA POR DESCONFIANZA DE INVERSIONISTAS.

A dónde vamos a parar con la incertidumbre política, social e institucional que vive el país? Es que acaso el ministro de Economía, Pedro Francke, no le dice al presidente Castillo, “que la baja calificación crediticia del Perú, se traducirá en una menor incidencia de inversionistas a nuestro país por no ser atractivo para los capitales extranjeros, porque perciben un gran riesgo. Que todo esto significa que va a subir el costo de endeudamiento”, así de simple.

Y no le falta razón a mi colega Gilberto- que no hace honor a su nombre, porque es bien mosca-, la calidad del líder político la calibran su carácter, capacidad para gestionar, empatía, amor por la verdad, conocimiento, profesionalismo, entrega, moralidad, preocupación, respeto por quienes lo eligieron, devoción a la patria, actualización del conocimiento, pasión por el éxito, antagónico con la violencia, y gran talante concertador. Vale decir, atributos que Castillo, el inquilino de palacio, no tiene ni por asomo.

La justicia investiga al lumpen que integran el gabinete presidencia presidido por Guido Bellido, , apologeta del terrorismo asociado criminalmente a su jefe Vladimir Cerrón, imputado por lavado de dinero, etc. a varios ministrospor sus presuntos vínculos con la organización terrorista sendero luminoso, también se extiende por las filas del partido oficialista Perú Libre, con investigaciones que afectan a su propio líder, Vladimir Cerrón, o al diputado Guillermo Bermejo, que se encuentra ahora mismo en pleno juicio para responder a la acusación de terrorismo, delito por el que la Fiscalía pide 20 años de cárcel.

A quienes justicia investiga? Al primer ministro Guido Bellido, Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, , al diputado Guillermo Bermejo por su conexión con SL, al ministro de Trabajo, Maraví, por su relación con Sendero Luminoso y Conare-Sutep, la facción radical del magisterio peruano relacionada con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de los terroristas, congresistas Nivardo Tello Montes (Lima), Germán Tacuri Valdivia (Ayacucho) y Paul Gutiérrez Ticona (Apurímac). A parte de los involucrados en “los dinámicos del centro”, entre ellos Dina Boluarte.

“La pelea por el poder entre castillo y cerrón es a muerte, aunque es propio menester de los extremos rojimios, salió un ministro “cerronista” tiene que caer un “castillista”. la permanencia de iber Maraví es igual que permitir que sendero luminoso se encarame mas en el poder del gobierno”.

Estas son una de las contradicciones que siempre existió y existe en la Izquierda marxista, leninista mariateguista, a eso se une el maoismo, lo mismo que ha existido en los 80 y propició la ruptura de Izquierda Unida, el problema ahora es que estos inútiles no saben nada, entre ellos se pelean, porque lo de Perú Libre no es un plan de gobierno, sino más bien un programa o plan ideológico que pretende hacer en el Perú, con la formación exótica de Cuba, ahí está la cuestión, y los “caviares”, lo saben.

Oiga usted, nos fuimos de cara cinco años con “cosito” Humala, pisamos hondo con PPKuy, nos jodimos con el “lagarto” Vizcarra y el “Quijote morado”, Sagasti, para rematarnos con “Lapicito”, el peor gobierno de los 200 años del Perú como República. Hoy tenemos otro presidente de izquierda, sin personalidad, sumiso, ignorante, improvisado, con complejo de inferioridad que lo transpira en sus palabras y gestos. ¡Exigirle a estas alturas que gobierne, es como pedirle peras al olmo! Pedro Castillo es un i-nep-to como presidente.

Bueno, mi querido Gilberto, a ajustarse los pantalones, con una buena correa para que no te sorprendam. Para alcanzar la igualdad que proclama, alguien tiene que tener el poder, haciéndolo desigual a los demás. La forma más efectiva de igualar a todos, es usando el común denominador. Empobreciendo a todos. El comunismo ama tanto a los pobres, que los multiplica.

Hasta lo próxima, pero dispara algo…