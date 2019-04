Más de 200.000 Personas Suscritas a Apple Noticias+ en las Primeras 48 Horas Después de su Lanzamiento

más de 200.000 iPhone, iPad y Mac de los usuarios de firmar para arriba para una Manzana de Noticias+ de suscripción después del servicio del 25 de Marzo de lanzamiento, los informes de The New York Times.

El número proviene de dos fuentes sin nombre que proporcionó las cifras de The New York Times, y pidió no ser nombrado.





Eso es más de la Textura, el servicio Apple Noticias + se basa en, tuvo durante su apogeo. Apple compró la Textura en 2018 y está cerrando a finales de Mayo de ahora que Apple Noticias + ha puesto en marcha.

Apple Noticias + proporciona acceso a más de 200 revistas, así como paywalled noticias de The Washington Post, Los Angeles Times, y algunas otras publicaciones de noticias.

Apple va a ser la carga de $9.99 por mes por Apple Noticias +, pero aquellos que se suscribieron tras el evento tiene una prueba gratuita de 30 días. Todavía hay más de tres semanas antes de que los clientes se cobrará, y muchos pueden estar pensando en cancelar por delante de cuando termine el período de prueba.

todavía no está claro qué tan popular Apple Noticias + será una vez que el período de prueba de que acabe, pero muchas revistas están esperando lo mejor. Pamela Wassserstein, director general de Medios de Nueva York, dijo que sentía Apple Noticias + permitiría a la revista New York, El Corte, y el Buitre para llegar a un “nuevo público” en un entorno en el que “se siente bien”.

Apple se lleva el 50 por ciento del precio de suscripción de Apple Noticias +, y será proporcionar el resto de sus socios de edición. Empresas de medios de comunicación recibirán una cantidad basada en la cantidad de tiempo que los lectores se están dedicando a su contenido.

estos ingresos split ha sido objeto de polémica, y aunque muchas revistas han firmado, porque la Textura trabajado de una manera similar, Apple ha sido capaz de cortejar a los principales periódicos, como The New York Times y The Washington Post.