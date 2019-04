¿Cuál es la nuez?¿Se podrá sostener el gobierno de PPK-Vizcarra ante el previsible derrumbe de su popularidad o es que no se puede sostener con solo pechar al Congreso una gestión de gobierno y “sin ninguna obra que mostrar” durante casi dos años y medio? El error de “Ron Zacapa”, es haberse comido el cuento que es el Rey y puede hacer lo que quiere, cuando solo es un alfil desechable a punto de caer por los escandaletes con Odebrecht no esclarecidos, en la minería, consultorías o robo encubierto, política económica, corrupción, conflictos, enfoque de género, etc.



Podrá sobreponerse a las tomas de carreteras los comuneros le piden más acción y menos poses? la fuerza de los ciudadanos que están contra el enfoque de género? Con un primer Ministro como “Pantaleón”, que solo obtuvo 46 adhesiones frente a 48 en contra y abstenciones, el más bajo obtenido por un gabinete ministerial de los últimos 19 años? No es exageración, por Dios quisiera equivocarme pero todo indica que en cualquier momento esto va estallar, hay mas de cuatro conflictos mineros que urgen de propuestas, diálogo y vocación por la autoridad.

Graves conflictos que podrían complicar aún más la alicaída administración Vizcarra. No cerremos los ojos el descontento de las comunidades Tía María, Pasto Grande, Shimpiyacu y Saramuro amenaza con una escalada de violencia y sin contar con el cuento de la millonaria “reconstrucción del norte”? Lo sucedido en Las Bambas podría resultar, al final, sólo el prólogo de una novela con varios capítulos de final impredecible?



Este es un gobierno tetelememe que se hunde por su errática política económica, un gobierno mentiroso que no sabe distinguir lo urgente de lo importante, de lo que se debe resolver ahora y no mañana, sin esperar más. Por eso el pueblo no le cree y su caído de popularidad 12% en un mes seguirá en la opinión de la ciudadanía.

Varios analistas entienden que esto se debe a que el gobierno solo se mete cabe al mantener a ministros cuestionados.

En abril no hay milagros, el problema de este diagnóstico es que pone la clave en un tema de “selección de personal”, casi como de “head-hunters” en la jerga empresarial de hoy: faltan ministros que sean mejores gerentes y “más cundas” políticamente hablando.