Con “la popularidad creada por las encuestas y la prensa vendida”, se cree el intocable. Le ganó por goleada a un Congreso tóxico y el pueblo lo apoyó; se recontra legitimó con las imparables elecciones “Parlamentarias” de reemplazo para el próximo enero 2020 y anunció con bombos y platillos sus “DU” que iban a permitirle, GOBERNAR DE VERDAD sin zancadillas de congresistas obstruccionistas.

La firme es que los analistas coinciden en señalar que TENIENDO una GRAN OCASIÓN para incluir verdaderas y urgentes REFORMAS en el ESTADO APOLILLADO, SE ACOBARDÓ Y PREFIRIÓ NO JUGÁRSELA PORQUE NO TIENE UN PLAN DE GOBIERNO CLARO, NI VISIÓN DE PAÍS y presentó solo medidas obvias para contentar a las mayorías.

Su postura política camaleónica ante el visto bueno que el Comité de Minería le dio al proyecto Tía María: ‘Mientras no haya condiciones, no se hará el proyecto’. Total, ¿No es el Gobierno el que debe impulsar esas condiciones, o espera que caigan del cielo? La población se orina ante la violencia, la terrible inseguridad ciudadana, asaltos, etc etc. Ahora



Vizcarra, ya no tiene a quien culpar luego de disolver el Congreso. Pero en vez de aprender la lección de los sucesos violentos en casa de nuestros vecinos: ecuatorianos, bolivianos y chilenos, se inmiscuye en temas políticos partidiarios o determinados candidatos, se aprovecha de todas las ceremonias públicas, inauguraciones o eventos diplomáticos para meter la pata… mientras hay 2675 proyectos paralizados… Algún día despertará el pueblo peruano, vaya uno a saber.