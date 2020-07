Un equipo internacional de científicos planetarios observó, “por primera vez, el movimiento de ondas gigantes de arena, designadas megaripples (‘megaondulaciones’), en el planeta Marte”, anunció hoy la Universidad de Coimbra (UC).

Del equipo de expertos que hizo el descubrimiento, que resulta de “alrededor de una década de observaciones” (entre 2007 y 2016), forma parte David Vaz, del Centro de Investigación de la Tierra y del espacio de la Universidad de Coimbra (CITEUC), subraya la UC, en una nota enviada hoy a la agencia Lusa.

El descubrimiento adquiere particular relevancia, ya que, “hasta ahora, se pensaba que estas estructuras constitu por estar constituidas por partículas de arena más gruesa não no estarían activas (el viento actualmente no conseguiría hacer mover estas partículas)”, refiere la Universidad.

“Como no había evidencia de que se movieran, se creía que serían ‘Reliquias’ de la actividad de vientos más fuertes que habrían existido en el pasado en Marte. Sin embargo, nuestras observaciones son bastante concluyentes y contradicen esta visión, es decir, las megaripples en Marte están definitivamente activas”, afirma David Vaz.

Para llegar a esta conclusión — las “megaondulaciones” se mueven por el planeta rojo, aunque lentamente (unos 10 centímetros por año) –, el equipo dirigido por Simone Silvestro, del INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Italia), analizó más de un millar de estas estructuras sedimentarias.

Para eso, adelanta la UC, los investigadores utilizaron “imágenes de alta resolución adquiridas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, de la NASA, en dos regiones de Marte: cráter McLaughlin y Nili Fossae”.

La participación del investigador del CITEUC en este trabajo se centró en el “procesamiento de las imágenes de la superficie obtenidas por la sonda y la aplicación de varias técnicas, desarrolladas anteriormente, que permiten medir con gran precisión los flujos de sedimentos (velocidad de transporte y cantidad de sedimentos transportados por acción del viento) en la superficie de Marte”.

En el estudio fue “particularmente importante medir la velocidad y la forma en que las ‘megaripples’, un tipo específico de ondulaciones que se forman por el transporte de sedimentos debido a la acción del viento, se desplazaron durante un intervalo de tiempo de casi 10 años terrestres”, señala, citado por UC, David Vaz.

David Vaz contribuyó también con un conjunto de mediciones de velocidad de migración y flujos sedimentarios para dunas de otras regiones de Marte, “que sirvieron para enmarcar y explicar las observaciones hechas en las dos áreas en que el estudio se enfoca”, habiendo participado aún en los trabajos de campo que transcurrieron en el desierto marroquí en 2017 y en 2019, donde se estudiaron “megaripples terrestres”.

Este estudio, “en el fondo, sirvió de preparación e inspiración para los descubrimientos que hicimos posteriormente en Marte”, destaca el investigador.

Esto se debe a que, aclara, “el fenómeno observado en Marte también se registra en la Tierra, aunque a escalas y velocidades muy diferentes”.

También de acuerdo con David Vaz, doctor en Geología por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Coimbra, este estudio “es importante porque demuestra, por primera vez, que estas estructuras sedimentarias (megaripples) están activas, y que el viento en la superficie marciana será lo suficientemente fuerte como para mover partículas de mayor tamaño”.

Este descubrimiento viene, por lo tanto, “confirmar que Marte es un planeta bastante activo desde el punto de vista geológico, incluso si a velocidades mucho más bajas que en la Tierra, los procesos geológicos continúan formando la superficie del planeta”, concluye.

El equipo, que integra además científicos de la Università degli Studi ” Gabriele d’Annunzio “(Italia), Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona (Estados Unidos), Planetary Science Institute (Estados Unidos) y Ben-Gurion University of the Negev (Israel), pretende ahora” extender la investigación de megaripples a todo el planeta Marte”, indica la UC.

El estudio fue publicado recientemente en el Journal of Geophysical Research: Planets y fue “destacado y comentado en Science en la última semana”.