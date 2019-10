POR LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Hoy 8 octubre día del Combate de Angamos, donde nuestro héroe Miguel Grau nos dejó un legado un ejemplo de lucha que por encima de nuestros intereses e inclusive de nuestras vidas recordándonos que primero esta el Perú es que como abogada y periodista he presentado una Acción de Amparo en defensa de derechos y principios constitucionales. Probablemente, la mayoría de los ciudadanos pueden estar de acuerdo y festejar la medida asumida de disolver el Congreso, hemos visto el aplauso de los adversarios y de los que se autodenominan los moralizadores y otros quizás por el desconocimiento desde el punto de vista jurídico.



Pero mi formación profesional de abogada y periodista y siguiendo con mis principios con los que me formé me exigen alzar mi voz de protesta, no por aferrarme al cargo de congresista porque soy profesional, siempre he luchado y he trabajado en la vida privada, ni mucho menos por defender a uno u otro partido político.



Al contrario, lo hago por respeto a millones de peruanos y a las nuevas generaciones que tenemos que demostrarles que nadie se puede zurrar sobre las reglas quebrantando la estructura jurídica, la Constitución y la ley del cual estamos obligados a respetarla y hacerla respetar cueste lo que nos cueste así sea el repudio de la gente. La historia está escrita que toda persona que está embriagado de poder puede legitimar momentáneamente cualquier acción que pisotee y rompa con el estado de derecho. Pero también la historia está escrita con la misma severidad y aquellos que la han quebrantado han terminado purgando años de prisión. Que la historia me juzgue y estoy segura que para bien o para mal me reafirmo en que lo hecho es en salvaguarda de nuestra democracia.