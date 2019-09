En primer lugar y en segundo lugar, los OVNIs no nos dicen que son extraterrestres. Así que OVNI nos dice que es un Objeto volador no Identificado. Por lo tanto, desde el principio es perceptible que la Marina de los Estados Unidos no sabe y no puede identificar lo que fue captado y comentado por los pilotos que grabaron los videos.

De acuerdo con declaraciones de la marina americana, tomadas por una publicación dedicada a exponer secretos del Gobierno, The Black Vault, las imágenes de los OVNIs son ciertas.

OVNIs que la Marina de los Estados Unidos no puede explicar … ¡todavía!

Actualmente, dada la enorme disponibilidad tecnológica, países como los Estados Unidos, Rusia o China tienen la capacidad de desarrollar equipos que son auténticos fenómenos de ciencia ficción. Por lo tanto, ya en el pasado fueron los propios estadounidenses los responsables de ciertos avistamientos. Eran pruebas realizadas con dispositivos secretos.

Todo comenzó en 2017, cuando los videos fueron revelados al público por la mano del New York Times y la Academia de Artes y Ciencias the Stars. Estas imágenes mostraron varios objetos voladores no identificados, o Fenómenos Aéreos no Identificados (UAP).

Como podemos oír, los pilotos de los cazas en entrenamiento se asustaron y eufóricos. Sin embargo, ni siquiera su tecnología más moderna podía identificar lo que estaba siendo monitoreado.

Puedo decirles que no creo que sea de este mundo. No estoy loco, no he estado bebiendo. Después de 18 años volando, he visto casi todo lo que puedo ver allí, y esto no es nada parecido. Nunca he visto nada en mi vida, en mi historia de aviación, que tenga esta performance, esta aceleración. Recuerden que esa cosa no tenía alas.

Mencionó al piloto retirado David Fravor a ABC, describiendo el objeto no identificado que vio en 2004.

Avistamiento de OVNIs, ¿son extraterrestres?

Luego la idea de mucha gente sudó la alarma de la invasión alienígena. Sin embargo, estas afirmaciones no significan que la Marina de los Estados Unidos esté diciendo que son alienígenas del espacio exterior.

“Fenómenos aéreos no identificados” son sólo eso, no identificados e inexplicables (hasta ahora).

En uno de los videos, el de 2004, las imágenes muestran un objeto que apareció repentinamente a 80.000 pies (24 km). Luego disparó hacia el mar muy rápido, lo que dejó al piloto incrédulo. Posteriormente, este OVNI se detuvo y se quedó flotando a 20.000 pies (6 km), como escribió El New York Times en 2017.

Del mismo modo, otro video muestra imágenes hechas por un caza en 2015 de un objeto que pasó por debajo de él a velocidades extremadamente altas.

¿Qué es eso?

Exclama a uno de los pilotos en el video.

Según un informe interno elaborado por los militares en 2018, varios buques de la Marina de los Estados Unidos vieron cómo el vehículo aéreo Anómalo (AAV) de 13,7 metros de largo y “sin medios visibles de generar sustento” fue visto. También fueron detectados y grabados por el jet F-18 de David Fravor.

Los AAVs descenderían “muy rápidamente” de aproximadamente 18.000 metros a aproximadamente 15 metros en cuestión de segundos.

Menciona el informe añadido que este comportamiento causó perturbaciones en el agua, causando ” olas de espuma “por debajo y el océano parecía estar”hirviendo”.

Según Susan Gough, portavoz del Pentágono, estos videos nunca deberían haber sido vistos por el público.

Los Videos nunca han sido oficialmente divulgados al público en general por el Departamento de Defensa y aún deben ser retenidos.