Marilyn Manson torturó a mujeres en una celda de vidrio

Marilyn Manson torturó a mujeres: La revista «Rolling Stone» investigó durante nueve meses acusaciones de abuso sexual, físico y psicológico contra el impactante cantante de rock. Y confirmó: «Manson es el monstruo que se esconde a plena vista». El artista ya ha sido acusado en la corte por más de una docena de mujeres. Aquí están las 10 principales conclusiones de la extensa investigación.

Patrón de presunto maltrato de las mujeres precede a la fama

Marilyn Manson torturó a mujeres – En su primera portada en Rolling Stone en 1997, Marilyn Manson, nombre artístico de Brian Warner, 52, estadounidense, describió su relación con su madre como «extraña, porque era un poco abusiva, pero de mi parte». El cantante de rock escribió en sus memorias que una vez la atacó con una botella de perfume, dejándola con una cicatriz, cuando pensó que había traicionado a su padre.

Tim Vaughn, quien afirma haber sido amigo de Manson en la década de 1990, recuerda que el artista insultó a su madre y le gritó a menudo. Una vez, recuerda Vaughn, «la persiguió por el pasillo con un pie de micrófono levantado. Le pregunté: ‘¿Qué diablos te pasa?!»Dijo,» la vaca siempre viene aquí en los peores momentos.»

En su biografía, Manson escribió sobre el abuso de una mujer a la que llamó «Nancy» como parte de su programa de principios de carrera. El cantante la sostuvo con una correa y la golpeó en el escenario «»para denunciar nuestra sociedad patriarcal, por supuesto, no porque le gustaba arrastrar a una mujer medio desnuda a través del escenario», escribió el artista. Manson también declaró en el libro que él y un compañero de banda planeaban matar a Nancy, pero más tarde cambiaron de opinión.

Presunto abuso sexual ya vendrá de la década de 1990

Marilyn Manson torturó a mujeres – Tres personas que afirman ser amigos de Marilyn Manson a principios de la década de 1990 afirman que les mostró encuentros sexuales que había grabado en una cámara de video. Russell Vaughn recuerda haber salido una noche con su hermano Tim Vaughn, un amigo, y Manson. «Nos mostró una recopilación de todas las chicas que le habían hecho una felación», dice. «Y estaba muy orgulloso de ello». Los hermanos Vaughn y el amigo, que pidieron permanecer en el anonimato, confirman a «Rolling Stone» que han visto los videos.

Las violaciones han sido una fuente frecuente de humor negro durante décadas

Marilyn Manson torturó a mujeres – Antiguos amigos dicen que las bromas frecuentes de las violaciones de Marilyn Manson comenzaron muy temprano en su vida y no disminuyeron. En sus memorias de 1998, Manson detalla una «broma» que predicó a la ex miembro de la banda Jeordie White. Le dije: «Te violaremos en el estacionamiento y luego te aplastaremos bajo tu propio auto».

En una actuación de 2009, la cantante le dijo a la multitud: «cuando te ríes después de tener sexo con ella, no es violación». Una fuente escuchada por «Rolling Stone» dijo: «solía jugar con violaciones todo el tiempo». Esmé Bianco, estrella de la serie » La Guerra de Tronos «y ex novia de Manson corrobora:» le encantaba la idea de la violación, hablando de la violación. Al verlos en las películas, me encantó». Añade Bianco: «antes de salir con él, hablaba de violarme».

Manson parece deleitarse al decir la palabra «negro»

Muchas fuentes le dijeron a Rolling Stone que Manson «a menudo usa» la palabra «negro» para referirse a una persona negra. «Lo dice muchas veces. Incluso parece deleitarse en poder decir la palabra frente a los negros».

Artista tiene extraña fijación con el nazismo

Marilyn Manson torturó a mujeres – Los fanáticos de la cantante ya sabían que Marilyn Manson tenía una predilección por la imaginación totalitaria del nazismo. Basta con mirar su logotipo en forma de rayo, que recuerda a la insignia de las SS, o el siniestro portero de noche elegante de su «Edad de oro de grotesco»registro. Pero ahora hay fuentes que afirman que su interés en la ideología de Adolf Hitler es más profundo de lo que parece.

Esmé Bianco, dice que Manson «la golpeó con un látigo nazi», un utensilio que»le gustaba mostrar a sus amigos judíos». También la ex novia Ashley Morgan Smithline, que lo está demandando por abuso sexual, dice que Manson «exigió» que ella «compre tantos recuerdos nazis como pueda encontrar».

Rolling Stone ya había informado en 2015 que el artista tiene en casa una lata sin usar de Zyklon B, el gas letal que los nazis usaron para matar judíos durante el Holocausto.

El artista niega las acusaciones de los dos acusadores, habla de «informes fabricados» y, en un caso legal, dice que es «un ataque coordinado»en el que las dos mujeres»están tratando desesperadamente de fusionar las imágenes y el arte del personaje teatral de ‘shock rocker’ con mi persona particular».

Agredió a sus empleados y miembros de la banda

Marilyn Manson torturó a mujeres – Los antiguos asociados de Manson sostienen que puede ser abusivo hacia sus empleados. Varias personas escuchadas por» Rolling Stone «dicen que Manson» era un maestro de las técnicas de control mental practicadas por los líderes de culto, y que pidió a los empleados, novias y groupies que le informaran lo que otros dijeron mal de él. «Era un ambiente en el que no se podía confiar en nadie», dijo una fuente a la revista.

Un escaparate para su sello en 1996 se volvió violento cuando Manson lanzó un micrófono al baterista Kenneth Wilson, enviándolo al hospital. «Estoy tocando la batería y tratando de leer la mente de Manson», informó el baterista. «Si pierdo una nota, puedo tomarla con un pie de micrófono en mi cabeza.»

Los representantes de Manson no comentaron sobre el asalto, pero dijeron:»es importante tener en cuenta que estos eventos en cuestión ocurrieron en el escenario durante un espectáculo de rock».

Manson también atacó al bajista Fred Sablan y lanzó un pie de micrófono pesado a la batería de Jason Sutter. Una vez en 2012, en Las Vegas, hubo un incidente con un espejo durante una gira. «La utilería no funcionó como él quería y Manson trató de romperlo, golpeando al director de escena, que había tenido que ser asistido en el hospital», reveló una fuente.

Una celda de torturas para chicas malas

Ex novias alegan que Marilyn Manson convirtió una cabina de sonido en su apartamento en West Hollywood, California, EE. UU., En una «celda para chicas malas» que utilizó para torturar física y psicológicamente. Se dice que Manson frecuentemente encerraba a sus novias en su celda de vidrio e insonorizada, manteniéndolas en confinamiento forzado durante horas y horas.

La actriz Ashley Morgan Smithline le dijo a «Rolling Stone» que el artista la obligó repetidamente a ingresar a esa prisión, que era del tamaño de un armario. «Al principio, incluso fingió que era ‘genial'», dice Smithline, «pero luego dejó en claro que era un castigo. Incluso si gritaba, nadie me escucharía». Ashley Morgan Smithline informa: «Primero peleas, y a él le gusta la pelea. Aprendí a no pelear con su voluntad, porque eso le estaba dando lo que quería. Simplemente me esquivé dentro de mi cabeza».

El artista dice que las acusaciones de la exnovia son «simplemente mentiras».

Las relaciones comenzaron con «bombardeos amorosos»

Marilyn Manson torturó a mujeres – Casi todas las mujeres que presentaron cargos de abuso contra Marilyn Manson describieron un comienzo alegre de la relación, repleto de cumplidos y gestos amorosos. Es una táctica que la ex novia Esmé Bianco caracteriza como «bombas de amor»: tratar a alguien demasiado bien al principio de la relación, allanando así el camino para más abusos. «Me sentí halagado», dijo Bianco. «Literalmente, las primeras palabras que me dijo fueron «He sido un fan tuyo durante años». Ahora miro hacia atrás y sé que era una mierda».

La modelo Sarah McNeilly, otra mujer que acusa al artista de abuso, informó que Manson le dijo que la amaba una semana después de que se conocieron. «Quería que empezara a elegir vestidos de novia», dice McNeilly. «Quería tener un hijo. Nunca he tenido una relación como esta, una mierda muy falsa», dice.

Hablando desde su propia experiencia personal, el guitarrista Rob Holliday insiste en que Marilyn Manson siempre ha sido «un caballero fuera del escenario», y que él es simplemente «un dulce, marginado incomprendido».

Manson es acusado de múltiples agresiones sexuales y abuso físico

Marilyn Manson torturó a mujeres – Varias mujeres – diez al menos – detallan horribles acusaciones contra Manson en entrevistas y registros judiciales consultados por «Rolling Stone». En su demanda, Smithline alega que la cantante la asfixió, la estranguló, la mordió, le grabó las iniciales «MM» en el muslo, la quemó sin consentimiento «para [su] gratificación sexual» y la violó «varias veces».

Bianco alega en su demanda que su relación «incluía un patrón de pesadilla de drogas, abuso físico y agresión sexual».

Neilly le dice a «Rolling Stone»: «Manson me tiró contra la pared, tenía un bate de béisbol en la mano y dijo que me iba a desgarrar en la cara».

La demanda de la ex asistente Ashley Walters alega que Manson «quería que me ofreciera a sus amigos», alentándola a «complacerlos como quisieran».

Una mujer anónima que demandó a Manson afirma que el artista la arrojó al suelo y la violó. «Dijo que lo volví loco y que lo obligué a hacer lo que estaba haciendo», dice la demanda. «Después de los hechos violentos, me decía: ‘No vuelvas a hacer que te vuelva a hacer esto». Después del presunto ataque, Manson supuestamente amenazó con matarla, diciendo que iba a «meter la cabeza» y se jactó de que podía «salirse con la suya» del asesinato «porque yo no era nadie y él era una celebridad que tenía contactos. con la policía «.

Manson, a través de su abogado, negó las «acusaciones siniestras» y «ficticias». La declaración dice: «Estos siniestros reclamos contra mi cliente tienen tres cosas en común: son todos falsos, supuestamente ocurrieron hace más de una década y son parte de un ataque coordinado de los ex socios y asociados de mi cliente que han transformado el detalles mundanos de su vida personal y relaciones consensuales en historias de terror fabricadas «.

Fiscales se reunieron en 2020 para compartir acusaciones

Marilyn Manson torturó a mujeres – En octubre de 2020, algunos de los demandantes, incluidos Walters, Smithline, Bianco y la actriz Evan Rachel Wood, se reunieron en Los Ángeles . El grupo compartía un vínculo renuente: todos afirmaron haber sido abusados ​​por Manson.

El cuerpo de Bianco tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras relataba al grupo un episodio de Manson persiguiéndola por el apartamento con un hacha y haciendo agujeros en las paredes, acusándola de «pequeño él».

Walters se sorprendió al escuchar algunas de las historias. «Solo pensé, ‘Esto no les puede haber pasado a tantas chicas'», dice. «En cuanto empezamos a hablar, se veía que estábamos todos pálidos, pensé que era el único» «.

Aproximadamente tres meses después, Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso y expuso su nombre; años antes, la actriz de «Westworld» había dado su testimonio ante un Comité Judicial de California en un caso de violencia doméstica, pero no reveló el nombre de su abusador.

«Comenzó a prepararme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido mundialmente como Marilyn Manson » , escribió Rachel Wood en Instagram. «Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y convocar a las muchas industrias que le permitieron, antes de que destruya más vidas».

Walters, Smithline y McNeilly estuvieron entre varias mujeres que publicaron acusaciones de abuso contra Manson el mismo día de la revelación de Evan Rachel Wood.

Estos son todas los puntos que se presentan contra el artísta que afirman que Marilyn Manson torturó a mujeres.