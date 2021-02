Maluma aclara que no va a ser padre y el significado de #7DJ

View this post on Instagram

La actriz, conocida, en particular, por su participación en la serie Westworld, tenía una relación con Marilyn Manson que terminó en 2010, ya con el compromiso anunciado. En 2018, Durante una audiencia permanente el Comité de sospechosos judiciales de la Cámara de Representantes, la actriz señaló que había sido víctima de abusos físicos y psicológicos. Evan Rachel Wood también dijo que fue violada varias veces.

By