Marcha contra gobierno, CASTILLO-Cerrón, piden VACANCIA!

Comienzan la marcha contra el gobierno, pidiendo la vacancia presidencial del presidente, Pedro Castillo. A ajustarse los pantalones con el terrorismo no tenemos nada que dialogar.

Hoy nuestro país necesita mucho más que caras bonitas y figuras decorativas en la política, se requiere de jóvenes líderes comprometidos que no se emborrachen del poder, íntegros, que defiendan la democracia y las libertades. Que se alejen de los políticos tradicionales y logren rescatar nuestro país de la corrupción y la traición .

Con el terrorismo no HAY NADA QUE DIALOGAR!!!

Y lo digo con firmeza, con el terrorismo no hay nada que dialogar, al contrario, debemos hacerle el pare; hasta aquí no más!

Ellos no están ocultando nada, dicen lo que piensan en nuestras caras, los tenemos frente a los ojos y no podemos quedarnos quieto frente a un proyecto totalitario.

Aquí, no interesa que más de 8.5 millones de borricos se tragaran el cuento “en un país rico, ya no habrá mas pobres“, que “lapicito” los iba a sacar de pobres (hoy, tenemos más muertos de hambre en el país con el golpe al bolsillo; precios por las nubes, el pollo, aceite, leche, pan, fideos, gas, corriente, etc) y se arrepientan de haber votado por Pedro Castillo.

Que hicieron oídos sordos y mutis a todas las denuncias de las trafas en mesas y una serie de irregularidades comprobadas de Cerrón y cia., optaron por la hoz y el martillo, con la alcahuetería de la prensa vendida???

En estas circunstancias nada nos debería de sorprender, todo estaba planeado por el miserable “lagarto” Vizcarra; copó todo el aparato electoral, judicial y fiscalía. Hizo lo que le dio la gana con las FFAA y PNP, persiguió a opositores, COMPRÓ A LA PRENSA. Los “tetudos de siempre” creyeron que el mitómano luchaba contra la corrupción, o qué el exdirigente sindical PEDRO CASTILLO ERA EL CAMBIO, que acabaría con la corrupción, que gobernaría el país sin su mentor Vladimir Cerrón???

Todos, se comieron el cuento QUE CERRON NO SERIA NI PORTERO DE UN MINISTERIO

Que el llamado a la “unidad nacional”, que planteó Castillo cuando fue reconocido presidente por el cuestionado Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ¿era sincero???

Entonces, de que vale ahora arrepentirse, golpearse el pecho, cuando ya estamos enyucados???

Lamentarse que no sabían sus antecedentes, que no estaban informados o afirmar como Marisol Tello, Juliana Oxenford, Hildebrantd, Verónika Mendoza, caviares, morados y otros: “QUE CASTILLO NOS A ENGAÑADO A TODOS“??? Ya es tarde!!!

Es hora que los terroristas sientan el desprecio de quienes no estamos dispuestos a darles tregua, que con el terrorismo no hay nada que dialogar”.

¿Acaso no estaban advertidos de las pelotudeces de la democracia???

¿Qué Vladimir Cerrón era el mandamás de Perú Libre, qué Castillo era su alfil para tomar el poder? Que el nombramiento de Bellido como presidente de la PCM, ES UNA PROVOCACION BIEN CALCULADA??? Que no les interesa el rechazo generado en organizaciones sociales y sindicatos que apoyaron a Pedro Castillo y se movilizaron por su candidatura???

Gabinete Pichiruchi

Que el gabinete fusible Bellido no sólo supone darle a la oposición la coartada perfecta para justificar su arremetida contra el gobierno de Pedro Castillo??? Que vendrá “otro gabinete pichiruchi” con personajes impresentables en los cargos de ministros y otros en puestos de importancia??? Que esperan no le den su voto de confianza, de esta forma cerrar el Congreso, según el ventrílocuo Guillermo Bermejo. Acusado de filiación terrorista, y ahora azuza a sus huestes atacar a periodistas???

Que Cerrón y cía. han dejando a “progress”, caviares y morados tirando cintura??? Que estos gusanos, querían pasarla lindo como en el gobierno del “cholo” Toledo, Ollanta Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti…???

Con esta dinámica perversa de los comunistas y proterrucos toparían todo el aparato del Estado y manejar el erario público como si fuera su chacra y echarle la culpa de todo al capitalismo? Expropiar? Estatizar? Controlar precios? Cerrar el Congreso? Nueva Constitución? Otras cojudeces más…???

Este es el momento de los jóvenes de asumir la responsabilidad histórica de encontrar los espacios que nos unan y tener claro quién es el enemigo y a quién no se le puede dar ni espacio ni tregua.

Que los terrucos sientan el desprecio de quienes no estamos dispuestos a darles tregua, de permitirles que hagan del país lo que les venga en gana, como si fuera su chacra. ¡¡¡ UNIDOS EN UN SOLO PUÑO; DEMOCRACIA SI, COMUNISMO NO!!!