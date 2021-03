ALGO DE MI TRAYECTORIA: Comencè mi actividad en pùblico en el que fuè mi programa radial "Numerologia y esoterismo con el Dr. Cesar Chiri"en "Radio Miraflores" en Lima, Peru, desde el mes de septiembre del año 2010 hasta el mes de junio del año 2012. Fui entrevistado por la vidente venezolana Carmen Briceño tanto para su programa en Radio Miraflores "Realidad alternativa" como tambien para el programa de TV de Josie Diez Canseco, siendo entrevistado tambièn por la esotèrica argentina Agul "Hora nueva" de Radio Latina. Fui invitado entre los meses de enero a marzo del año 2011 al programa radial conducido por los periodistas Pedro Galvez y Bartolome Espinoza en "Radio Moderna" de Lima, Peru para hacer el anàlisis numerològico de los invitados al programa, siendo varios de ellos candidatos al Parlamento peruano, sacando en el primer programa el anàlisis numerològico de los principales candidatos a la Presidencia de Peru (entre ellos, el Sr. Ollanta Humala y la Sra. Keiko Fujimori). Posteriormente, a fines de mayo del año 2011 por invitaciòn de la Universidad Tecnològica del Peru (UTP), realicè la proyecciòn numerològica de los resultados de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de Peru del 5 de junio del 2011, cumpliendo con hacer un pronòstico serio y ademàs ACERTADO segùn el conocimiento de la Numerologìa: Por la carga numerològica del año 2011 le correspondìa ganar las Elecciones presidenciales a la señora Keiko Fujimori, pero el dìa 5 de junio (dìa de la elecciòn de la segunda vuelta electoral presidencial) por su carga numerològica, no solo no favorecìa a la señora Keiko Fujimori sino que incluso podìa hacer que el otro candidato a la Presidencia, el Señor Ollanta Humala, le "volteara la torta" a dicha candidata, como efectivamernte sucediò ganando las Elecciones Presidenciales el Sr. Humala. Fuì invitado al programa Radial en Radio "La exitosa" en enero del año 2015 y volvì a ser invitado en dicha emisora radial para el programa del domingo 20 de diciembre del 2015 de las 6 a.m.