Se ha especulado mucho sobre los orígenes de Marcahuasi, incluso alguien ya fallecido, que vivió sus últimos años en una cabaña hecha cerca al llamado “monumento a la humanidad” de Marcahuasi escribió sobre este lugar y sobre el monumento en mención con mucho entusiasmo, si bien existe información recopilada de diversas fuentes, sin embargo, se sigue especulando sobre el real origen de dicho conjunto monumental de formas pètreas y su finalidad; no se ha llegado a saber todavía de manera precisa POR QUE EXISTEN EN DICHO LUGAR MONUMENTOS DE PIEDRA FUERA DE LO COMUN Y QUE NO PUEDEN SER PRODUCTO DE LA EROSION NATURAL DEL LUGAR, y sobretodo sigue sin saberse ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE MARCAHUASI?.

Diferentes personas han visitado este lugar y tenido experiencias fuera de lo común; Sixto Paz, líder del grupo espiritual “RAMA” de Lima, Perù, refiere en uno de sus libros una experiencia que no fuè agradable para èl y que la experimentò cerca a la cabaña construida a unos metros del monumento a la humanidad; curiosamente, este grupo es propulsor del contacto con los extraterrestres (conocidos como “hermanos mayores” en el lenguaje cotidiano en los grupos espirituales y metafísicos), y es gracias a estos grupos y a diferentes mensajes recibidos que se ha llegado a recopilar algo de la información que nos interesa sobre Marcahuasi.

ANTECEDENTES:

– Venimos del planeta llamado Apu, ubicado fuera de la galaxia Làctea (Vìa Làctea). Sòmos protectores de la célula y la vida, por eso estamos viajando por el espacio para ayudar de modos diferentes a los demás seres, pero no para presionar con el fin de que crean en nuestra existencia y “poderes extraordinarios”. Continuando con su narración, me contò acerca de la explosión de Apu, de la formaciòn de las galaxias, del poblamiento de la Tierra y de otros planetas, asì como de muchas otras cosas desconocidas e imposibles de creer racionalmente. Los relatos del extraño originaron en mì, sentimientos de burla y simpatìa a la vez. (del libro “170 horas con extraterrestres” de Vitko Novi, de la experiencia del martes 12 de abril de 1960, pag. 25)

Despuès que nuestro planeta cayò de la quinta dimensión a la cuarta (luego de la guerra entre Lemuria y la Atlàntida,época en que se produjo el hundimiento de Lemuria), y antes de que el planeta cayera a la tercera dimensión, muchos habitantes de la tierra que vivieron en quinta dimensión (y en consecuencia, con niveles de consciencia superiores a la consciencia de tercera dimensión) encarnaron en otros planetas de dimensión superior a la tercera. El planeta Apu (ubicado en otra galaxia fuera de la Vìa Làctea) està màs en contacto con nuestro planeta, y para llegar a encarnar en Apu fuè necesario primero que las almas pasaran por sus propias evoluciones en otros planetas. Las almas que llegaron a Apu pasaron antes por Sirio, en donde trabajaron en mayor profundidad la espiritualidad y cualidades internas; después de lo cual encarnaron en Apu, de donde partieron misiones de hermanos mayores a nuestro planeta.

CONTACTO Y LABOR DE LOS APUNIANOS EN MARCAHUASI:

Una de las misiones que vinieron a la tierra procedentes de Apu llegó a los alrededores del cerro en cuya cima esta la explanada o meseta de Marcahuasi (al pie del cerro en mención se encuentra actualmente el pueblo de San Pedro de Casta, Provincia de Huarochiri, al este de Lima, pueblo desde el cual parte el camino hacia Marcahuasi). Es una meseta de origen volcánico de aproximadamente 4 km. cuadrados de extensión, a una altura aproximada de algo màs de 4,000 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentran singulares rocas de granito cuyo origen tiene diferentes teorías. Fuè en Marcahuasi en donde los apunianos que vinieron en esa misión estuvieron en contacto directo y permanente con los naturales del lugar antes de regresar a su planeta al concluir con el diseño y elaboraciòn del bosque de piedra (destinado a la purificaciòn, crecimiento espiritual y crecimiento en Consciencia) que hoy conocemos con el nombre de Marcahuasi. Se presume que se tratarìa de los naturales de la cultura Masma, que se presume fueron originarios de la zona centro andina del Peru.

¿QUIENES ERAN LOS MASMAS?

Lo que sabemos, aparte de los presuntos mitos que se han escrito sobre ellos en los libros sobre Marcahuasi, es un dato revelador y serio dado por el historiador peruano Dr. Raul Porras Barrenechea, quien en un conversatorio en la Casona de la Universidad de San Marcos en Lima -conversatorio que trataba sobre las dinastìas preincaicas y que tuvo lugar en la década que comenzó en 1950- , se refirió al grupo de los llamados “Masmas” quienes se encontraban en la sierra central (específicamente, en una meseta de la zona centro andina peruana); después del sometimiento del imperio inca, los sobrevivientes de esta cultura fueron desterrados al valle de Santa Eulalia (en los alrededores de Lima, valle posterior a Chosica en el camino hacia Huinco y hacia el pueblo de San Pedro de Casta, pueblo que es el punto de partida a Marcahuasi). Entonces, al llegar los apunianos a las proximidades de Marcahuasi –procedentes del planeta Apu- , con quienes tuvieron contacto, fuè con las personas del lugar: Los masmas. Se desconoce el momento aproximado en el cual se produjo este encuentro.

COMO SE CREO MARCAHUASI:

Los apunianos llegaron con la finalidad de hacer contacto con los seres humanos aquí en la tierra; sabedores que èste planeta había caìdo a la tercera dimensión, quisieron saber con precisión cual era el desarrollo y el nivel de consciencia de la humasnidad encarnada (y desde entonces son quienes màs se han encargado de supervigilar al planeta en su evolución); al ver el estado de evolución de la gente del lugar, idearon crear un conjunto monumental en la cima del cerro en donde hoy se encuentra la meseta de Marcahuasi, conjunto monumental que servirìa para el DESPERTAR DE CONSCIENCIA de las personas. Fuè entonces que en una labor que demandò mucha inteligencia y mucho trabajo en colaboración y armonía con los naturales del lugar, los apunianos idearon, planificaron y dirigieron a la gente del lugar en la realización de todo el conjunto monumental de la meseta de Marcahuasi (no solo en la realización de los monumentos en piedra del lugar, sino en la realización de todo el conjunto monumental como un todo con fines de crecimiento y evolución espiritual y despertar en Consciencia, lo cual explica que Marcahuasi tenga diferentes lugares bien definidos y no sea solamente un conjunto de monumentos de piedra). Fuè algo curioso que el colosal monumento en piedra que conocemos como el “Monumento a la humanidad” fuè ideado, planificado, y dirigido solamente por los apunianos que ya tenìan experiencia humana, ya que eran los màs indicados dada su experiencia humana para diseñar mejor el monumento en mención (como ese monumento a la humanidad representa a la humanidad misma, era lógico que los apunianos que pasaron por la experiencia de haber sido humanos y que sabían por experiencia propia como es el ser humano por dentro, que fuesen los màs indicados para idear, planificar y dirigir la realización de dicha colosal escultura que refleje mejor al ser humano); quedando a cargo de los demás apunianos el idear, planificar y dirigir la realización de los demás monumentos que se hallan en la meseta de Marcahuasi. Hasta la fecha, se siguen descubriendo en la meseta, figuras en piedra que no habían sido advertidas anteriormente. Como ejemplo, se puede citar la figura de un àngel de gran tamaño en el camino del llamado “anfiteatro” de la meseta hacia la laguna conocida con el nombre de “Cachu Cachu” (es la figura de la imagen de portada de èste artículo), siendo INVEROSIMIL que en una época tan remota se hubiese dado a los naturales del lugar el conocimiento de la existencia de los seres de luz de elevada vibración como los àngeles; siendo también sumamente fuera de lo común encontrar la figura de una pequeña esfinge en una zona de la meseta de Marcahuasi cuya presencia indicarìa que ese lugar de la meseta tenía una finalidad de caràcter espiritual, ya que es sabido que la figura de la esfinge en el antiguo Egipto simbolizaba el haber vencido la animalidad del propio cuerpo , por lo que la figura de la esfinge tiene indiscutiblemente un significado altamente espiritual, y su presencia en un lugar determinado indica el carácter espiritual del lugar en donde se encuentra.

Como ya se sabìa que este planeta, caìdo de la quinta dimensión a la tercera, debía regresar a su dimensión original en algún momento y para eso, las personas debían crecer en Consciencia, los apunianos idearon la creación del conjunto monumental de Marcahuasi en un lugar sumamente especial, de origen volcánico y con aguas subterráneas que le dan energìas sumamente especiales a la meseta de Marcahuasi.

COMO LLEGAR:

En Chosica (al este de Lima) se puede tomar el bus municipal de San Pedro de Casta, en un paradero que se encuentra a la altura del Jiròn Libertad o “Parque Echenique”, que usualmente parte todos los días a las 9 a.m. y a las 4 p.m. en dirección al pueblo de San Pedro de Casta (en donde se inicia el camino a Marcahuasi). Puede contratarse servicios de movilidad particulares que vayan desde Lima a San Pedro de Casta. Al llegar a la plaza de San Pedro de Casta, es necesario dirigirse a la oficina del pueblo (en la misma plaza) en donde es necesario registrarse y pagar por el Derecho de ingreso a Marcahuasi (el pago de ese Derecho permite que se mantengan los servicios higiénicos en el mismo Marcahuasi –que se encuentran después de ingresar a Marcahuasi por la entrada del anfiteatro, terminando el camino largo- , y contribuye al sostenimiento de la propia comunidad del pueblo de San Pedro de Casta). A quienes van por primera vez a Marcahausi, se les recomienda que vayan por el camino largo, que conduce directamente al lugar conocido como el “Anfiteatro” de Marcahuasi, en donde acostumbran acampar la gran mayoría de visitantes, y en donde se localizan los servicios higiénicos, asì como las tiendas de los pobladores de San Pedro de Casta que se turnan para subir a Marcahuasi todos los días.

Dr. Cèsar CHiri