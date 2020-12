Abogado de la enfermera del argentino dice no saber “si hubo negligencia o negligencia”.

El abogado de Dahiana Gisela Madrid, enfermera responsable de Diego Armando Maradona el día de su muerte, reveló este martes nuevos detalles del estado en el que se encontraba El Pibe.

En declaraciones prestadas al periódico argentino La Nacion, Rodolfo Baqué afirmó que el antiguo jugador buscó, por varias veces, el ” conflicto “con quien lo trataba, por”no permitirle seguir con el vicio, en este caso, del alcohol”.

“No sé si hubo negligencia o negligencia. El paciente fue imponiendo sus restricciones y no dejaba que los médicos siguieran con el tratamiento. No sé si Maradona no sería un paciente psiquiátrico”, afirmó.

“Se infiere que hubo momentos en que Maradona estaba desconectado de la realidad. No sé si era por las drogas que tomaba, no sé si era un paciente psiquiátrico, pero era adicto”, agregó.