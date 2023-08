MANOS EXTRAÑAS VICIAN PROCESO ELECTORAL EN LA FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DEL PERÚ

63 Vistas

NO A LA LISTA ÚNICA!

Por: Juan Suárez

En honor a la verdad me veo en la obligación desagradable de desmentir rotundamente el tenor de las resoluciónes con las que a nombre del Comité Electoral del Centro Federado de Lima, se pretende sacar de competencia a la lista que integro con graves inexactitudes:

Dice: la lista presentada por Juan Suárez.

Debe decir: la lista presentada por su personero Jaime Uribe. Esta falsedad aparentemente irrelevante es producto de otra inexactitud más grave que señala que no hemos cumplido con acreditar personero, cuando la documentación entregada por nuestro mismo personero incluye un escrito por el que con firma y huella, nuestro candidato Jesús Jiménez lo acredita como tal y quien además fue quien presentó la lista al Comité Electoral, prueba de lo cual obra en nuestro poder la imagen fotográfica que no deja mentir en la que nuestro personero posa junto a los integrantes de dicho Comité.

Lo más grave y que nos revela que quien redactó la resolución con la que se pretende invalidar nuestra presencia en las elecciones convocadas para el 10 setiembre y apadrinar una lista única, no se enteró que la lista de la verdad en la que postulo a secretario general, remitió via WhatsApp y dentro del plazo establecido, los recibos escaneados con deuda cero de los integrantes de la lista, iniciativa coordinada con el presidente del COELNA, Carlos Olivares, por la ausencia fisica de los integrantes del ente electoral de Lima.

La interrogante a descifrar es el origen de este vicio electoral y qué mueve a sus autores a imponernos a como de lugar una lista única, arrasando el derecho de los periodistas federados a elegir con su voto a mi sucesor en la presidencia del CFPL.



Es justo el reclamo de un proceso electoral limpio, en el que puedan medirse nuestro candidato, el periodista peruano del Bicentenario Jesús Jimenez Laban con un candidato tan inconciente que no repara ni llega a comprender el tremendo daño que hace a la imagen de nuestra gloriosa institución, al exponernos como operadores de una campaña internacional de descrédito y difamación de la lucha de un pueblo por liberarse de un anacrónico e injusto colonialismo, denuncia internacional presentada desde una embajada en Lima.

Por ello, desde estas líneas deploro en mi condición de Presidente del Centro Federado de Periodistas de Lima, el verme en la desagradable pero obligada determinación de «DECLARAR VICIADAS LAS ELECCIONES EN LA FPP EN SALVAGUARDA DE LA MISION FUNDACIONAL QUE NOS LEGARON QUIENES CONSTRUYERON SUS SIMIENTOS PARA CAUTELAR EL DERECHO DE LOS PERIODISTAS PORTADORES DE LA VERDAD, A UNA VIDA DECOROSA».

Como dirigente en Lima de nuestro gremio invito a los periodista amantes de la verdad a UNA REUNION DE PUBLICO DESAGRAVIO AL PERIODISTA DEL BICENTENARIO JESÚS JIMÉNEZ LABAN, a quien se pretende apartar de un proceso electoral que en vez de ser la fiesta democrática que requerimos para fortalecer nuestra gloriosa institución, se le empaña y vicia con la emboscada antidemocratica de la lista única.

!Viva la gloriosa Federación de Periodistas del Perú!

Hagamos de nuestras elecciones una gran fiesta democrática que nos libere de las ataduras de la emboscada de la lista única!

NOTA: colega necesitamos tu apoyo y de todos los periodistas (incluso confirmada la presencia de los expresidentes de la FPP y CFPL), para alzar nuestra voz de protesta este JUEVES 31 a las 12am en el frontis de la institución: pedir se suspenda el proceso electoral y nueva convocatoria democrática y libre a nivel nacional. Un abrazo.

Coordinaciones al Cel. 944687820