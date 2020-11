Las protestas, que causaron al menos 20 heridos, fueron dispersas por la policía con gas lacrimógeno. Manifestantes denuncian recortes en salud, educación y defensa de los derechos humanos.

Cientos de manifestantes irrumpieron en el Congreso de Guatemala el sábado, rompieron ventanas e incendiaron varias oficinas, en una protesta contra la aprobación del presupuesto estatal para 2021 y con solicitudes de dimisión del Presidente Alejandro Giammattei.

Las protestas eventualmente serían dispersadas por la policía, que utilizó gas lacrimógeno, y el fuego extinguido por los bomberos. Durante las protestas, ningún diputado estaba dentro del edificio.

De acuerdo con El País, tras la Manifestación ante el Congreso guatemalteco, se realizaron 22 detenciones y hay registro de al menos 20 heridos.

Rioters in Guatemala City, Guatemala set the Congress building on fire in an anti-government protest against a new budget yesterday. pic.twitter.com/iq2ubFzPt8

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 22, 2020