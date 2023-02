MANGA DE GALIFARDOS DEL CONGRESO SE LA LLEVAN FÁCIL

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

SE QUIEREN QUEDAR HASTA EL 2026 PARA NO PERDER SUELDOS Y GRANJERÍAS: SE LLENAN LA PANZA CON NUESTROS IMPUESTOS…

El Congreso de Perú, es reflejo del fracaso político del país, la crisis de los partidos llevó a la política a garrapatas y sabandijas que defienden sus lucros, los intereses de empresarios y gremios sin tener en cuenta el interés general. Sus miembros se han pasado los últimos años discutiendo la destitución de PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y ahora de Dina Boluarte, sin tratar de arreglar ningún problema de fondo. A pesar que la presidente, Boluarte, ha pedido unión entre el Gobierno y el Congreso, eso también se puede interpretar como un pacto de convivencia hecho para que en el fondo nadie cambie. Hartos de sentirse atrapados en este círculo, el pueblo sale a las calles y grita: “Que se vayan todos”.

Aprendan: en Suecia, parlamentarios ganan menos que un profesor, no tienen auto, ni asesores, ni café, ni almuerzo gratis. En días como hoy, donde las dietas parlamentarias de esta manga de congresistas peruanos -come echados- están en entredicho, bien vale la pena realizar un análisis respecto a cómo es la realidad en otros lugares, donde el ejercicio público tiene una serie de limitantes.

En nuestro país, ser congresista de la República, así no tengan formación política: resulta un gran negocio, por ello muchos galifardos y ganapanes se aventuran en esta experiencia política, no por vocación de servicio a la población, sino por beneficios económicos y «lobbies’ que tiene el ser un padre de la patria.

– Sueldo básico 15.600 soles mensuales. Los descuentos de acuerdo con la ley genera que perciban un monto líquido de 10.200 soles.

– Además del sueldo, perciben una “asignación por desempeño de función congresal”, según lo establecido en el artículo 22, literal f, del reglamento del Parlamento. Este monto no es fiscalizado cada mes es un neto de 7.617 soles.

– A ello, existe una bonificación aparte por función de representación, de 2.800 de manera mensual.

– Haciendo sumas y restas, los congresistas cuentan con una remuneración total de 26.017 soles mensuales y no de 10.000 soles, como lo afirmaron lo afirman muchos desubicadas.

– Además, los congresistas tienen cuatro pasajes al mes para ir adonde quieran, no tienen que dar explicaciones. Sin contar asesores ni seguridad, menos el exquisito buffet de 190 soles cada vez que hay pleno.

SE LEVANTAN US$ 6,700 MENSUALES

CUANTO GANA UN DIPUTADO EN SUECIA?

– En Suecia los parlamentarios no tienen asesores y pagan el café de su bolsillo.

El día a día está impregnado de austeridad: despachos de siete metros cuadrados, apartamentos pequeños para funcionarios y límites estrictos a la hora de usar el dinero de los contribuyentes en el ejercicio de la actividad parlamentaria.

– Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios en Perú: presupuesto para viajes en avión, ayuda para el alquiler, dietas, contratación de asesores, ayuda para gastos médicos, guardería pagada para los hijos y fondos para la divulgación del mandato, entre otras cosas.

– La inmunidad parlamentaria es un concepto que no existe.

«Son ciudadanos comunes»: no tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque su tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tienen la oportunidad de influir en el rumbo del país».

Dentro de las regalías que existen para los parlamentarios que operan fuera de Estocolmo, se encuentra un departamento de 45 metros cuadrados que está ubicado en el centro de la ciudad. Este tiene muebles básicos, cama de 1 plaza y media y televisor antiguo.

La realidad de los diputados en Suecia dista mucho de lo que ocurre en otros países, sobre todo en nuestro país, ya que la premisa es que un político no debe tener privilegios por sobre un ciudadano común.

– Sólo existen dos vehículos particulares, para el uso del presidente y sus tres vicepresidentes de la Cámara. Y deben ser usados cuando sean muy necesarios, según su código de ética nacional.

Quienes deben viajar hacia la capital para legislar reciben una ayuda llamada “traktament”, la cual consiste en un monto cercano a los 12 dólares para gastos de alimentación.

Estas mismas limitaciones porque no se aplican en el Perú para los congresistas?