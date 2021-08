El Manchester City se centra en fichar a Cristiano Ronaldo

Colpo al braccio destro per #CR7 , che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x

Mientras tanto, en el entrenamiento de esta mañana, Cristiano Ronaldo sintió una lesión en el brazo y tuvo que dejar el movimiento antes del final (ver más abajo). La Juventus aún no se ha pronunciado al respecto.

Otra posibilidad sería incluir a Gabriel Jesús en la negociación (el brasileño es un viejo deseo de la Vieja Dama), sin embargo Pep Guardiola no estaría dispuesto a liberar al ex-palmeirense.

El principal obstáculo es el hecho de que la Juventus quiere recibir una compensación económica por Cristiano Ronaldo, que todavía tiene un año de contrato. El monto sería de 25 millones de euros. Sin embargo, el Manchester City no quiere desembolsar esa cantidad.

Personas entrevistadas por ESPN señalaron que hay varios obstáculos que superar, como el hecho de que la Juve no renuncia a recibir una tarifa por el traspaso del crack, además de los altos salarios de Cristiano, que actualmente no encajan en el presupuesto del equipo del Manchester.

En el vestuario dirigido por José Guardiola , todavía hay espacio para un delantero, ya que Sergio Agüero se fue al Barcelona. Y si bien el City ha dicho públicamente que no está interesado en CR7, la idea no está descartada, según fuentes escuchadas por el informe..

El miércoles, Kane publicó en sus redes sociales que no dejará a los Spurs este verano, poniendo fin a los tratos de los Citizens con el delantero centro titular de la selección inglesa.

El Manchester City no descarta la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo procedente de la Juventus después de que Harry Kane , que era el principal objetivo del club, confirmara que se quedará en el Tottenham , informó ESPN.

By