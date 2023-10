MAMITA SE NOS VIENE LEONEL MESSI

11 Vistas

Poner bien los huevos o colgarse de los palos frente a la Selección de Argentina.

Si el martes Perú de local y a estadio lleno con la mujer hincha del mundo,no le juega de igual a igual a la Selección Argentina, es mejor que Reynoso, «ratonerazo y antifutbol», se regrese a México: allá lo quieren.

Después de lo visto en el partido contra Chile, debe haber un replanteamiento, no queda otra:»canchita» Gonzales NO PUEDE SER el «10», ni 6 ni 8 ni de enganche ni de nada (a pesar que muchos lo pedían cuando estaba Gareca) nunca aporto nada, es limitado -encima jugando en segunda-, y es pecho frío.

¿Alguien tenía dudas de eso? Creo que el único que confiaba en él era Juan Reynoso y por ahí 3 ciegos. Es amarrador, apático, trotón, no propone. No esta para la Selección Peruana. El último 10 que tuvo la selección era Cueva, el que tiene un perfil parecido es Quispe. Pero, parece que los jóvenes no están en los planes de Reynoso.

Que Andy Polo, estuvo siempre una cierta aceptación en la selección porque tácticamente era un jugador que cumplía el rol. Hoy, con Reynoso ese orden, esa ida y vuelta, no lo tiene, le cuesta, no está donde pide la jugada. Claro, que tiene ida y vuelta en la «U», para mí, es un pollo sin cabeza. No tiene juego ofensivo ni defensivo, solo corre y corre para dar pases atrás. No te genera nada, no te encara, no te gambetea, no

remata, no presionas arriba. Si el asunto es ponerse en el lugar que el seleccionador quiere y ya, entonces jugamos con 10 siempre.

En ese puesto, Franco Zanelatto es un jugador “aplicado en lo táctico”, que además es físicamente mucho más potente que Polo, tiene gol y tiene mucho más 1 contra 1 el carrilero de la U.

Periodista chileno Manuel Tezanos quedó sorprendido por el planteamiento táctico de la selección peruana, pues aseguró que vio a un equipo «que no trate de ganar el partido: «Ojalá que Reynoso siga en Perú, un rival menos».

Alguien puede poner en duda qué Lozano, Oblitas y los periodistas deportivos, son los grandes responsables de tener un DT cómo Juan Reynoso, ratonero, antifutbol y ultradefensivo? Con la blanquirroja, Reynoso cometió muchos errores, como la lectura de campo, cambios parar mejor el equipo tácticamente y sobre todo arriesgar con los jugadores jóvenes. Jugar con cuatro laterales: dos por la derecha y dos por la izquierda: esto nunca se ha visto en el mundo: Advíncula y Polo nunca atacaron, se dedicaron a defender junto a dos troncos, Corzo y Trauco.

El ADN de un equipo lo da el entrenador…y lamentablemente hoy por hoy, así como Juan Reynoso plantea los partidos ultradefensivos se pierde y se juega feo. Saca roncha ver que están a 10 metros del arco rival y prefieren jugar para atrás… más atrás… hasta llegar a San Pedro, cosa de locos.

Porqué no arriesgar jugadores nuevos ya que los actuales están veteranos. Si se pierde, que se pierda peleando, no se puede aceptar una derrota desde la mediocre actitud defensiva y temerosa; dejando de lado un logro de los últimos años: esa garra y orden de Perú como local o visitante, y el público soportaba la derrota porque se dejaba todo en la cancha. Hoy está selección volvió a los tiempos de un Perú sumido en el temor y la mediocridad. Es un costo demasiado alto.

«En cuanto a Paolo Guerrero, es hora del recambio: ya no está para estos trajines, ya dio mucho por la selección, hay que darle las gracias y no esperar qué de un paso al costados por sus logros y derle oportunidad a los jugadores jovenes.»

La discordia empezó con la llegada de Paolin, con sus rngreimientos como capitán: en todo cambio tiene que dar su opinión. Qué cosa? Sólo esto pasa .en la Selección Peruana, no es nuevo- justo cuando la afición confía ciegamente en ellos APARECEN estás cosas raras, lo mismo pasó con TIM: mundial España 82.

El problema de fondo, no está en el campo de juego: el causante tiene un nombre destinado a las páginas policiales y judiciales: Agustín Lozano Saavedra, el que funge de presidente de la Federación Peruana de Futbol. Es la persona que, a punta de corrupción y junto a una banda que la fiscalía ha calificado como organización criminal, destruye el fútbol peruano, que tanto a costado.

Los países que logran asistir a un Mundial, progresan en los años siguientes por el protagonismo logrado, por el dinero que recauda y por los auspicios que obtiene. Lozano y su banda se han robado todo el dinero que ingresó, y el que aún sigue ingresando, y han cometido la más grave atrocidad que se puede cometer en el fútbol: desmantelar el fútbol de menores en vez de avanzar, ir formando jugadores que tomen el lugar de los mayores: generando nuevas figuras.

¿Cuál es la salida? Que Lozano, se marche y la mejor hinchada del mundo, arme un banderazo ante el Ministerio Público, exija se aplique la ley y se concluya el ciclo delincuencial de Agustín Lozano Saavedra.

Es hora del recambio, de sacar a los que no suman.