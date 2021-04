El comunismo no es un fantasma inventado, por la derecha bruta y achorada, ni la prensa, es peor de las nocivas pandemias políticas que llegan al poder para quedarse; se amparan en ideologías foráneas supuestamente “redentoras”, para aparecer como el “salvador” de los pueblos. Así pasó con el nazismo de Adolfo Hitler, que mató más de 17 millones de personas, o la de Benito Mussolini, responsable de cerca de un millón de muertos, Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, que han quebrado y arruinado a sus países.

Los peruanos no debemos olvidar que la peor pandemia es el virus totalitarista: el comunismo. Creado bajo las teorías de Karl Marx en el siglo XIX y adoptado e implementado por Vladimir Lenin en Rusia en 1917, se expandió por todo el mundo bajo el camuflaje de “reivindicación de los pobres y los trabajadores”, trayendo a la humanidad una pandemia política que ha causado cientos de millones de muertes en todo el planeta. En cuanto a “lapizito” Castillo, solo es una ficha del “Clan de los hermanos Cerrón” dueños y fundadores de Perú Libre, marxistas, leninistas, polpotianos, pro-senderistas… estamos en la antesala del infierno.

No existe ninguna guerra sucia ni “terrorismo mediático” para desprestigiar a “lapizito” en esta última etapa de campaña. Como si no se acordaran que en las elecciones generales del 2016 a Alan García, los “rojetes y prensa vendida lo calificaron de todo, le tiraron barro con ventilador y los “electarados” creyeron todo y optaron por PPK; culpa que hasta ahora pagamos las consecuencias. Aun así, hay mucha gente que cree que “lapizito”, es la solución de todos sus problemas”, no se den cuenta en un supuesto gobierno de “lapizito” es peligrosos.

Será muy tarde cuando no tengan las comodidades que tienen hoy, no haya trabajo por fuga de capital, se incremente el desempleo, la inflación, no haya facilidades para conseguir arroz, azúcar, leche, pollo, menestras, etc. El “comunismo” sólo funciona, mientras exista a quién robar. Los comunistas, saquean y reparten entre los cómplices. El final: colapso del sistema llega cuando ya no hay más qué o a quién robar. Ejemplo, Venezuela sueldo mínimo US$ 3 al mes. Alguien en el Perú puede vivir con diez soles al mes (hasta un mendigo estirando la mano, saca diario más de 10 soles diarios).

Algunos creen que Castillo es un Lenin, un Fidel , un Chavez y hasta un Abimael, que su máximo sueño de llegar al poder es destruir el sistema capitalista, olvidando que “lapizito” es un próspero emprendedor, un creyente del libre mercado, un defensor de las ideas de Adam Smith y de los demás príncipes del pensamiento liberal, aunque él ignore quién fue el filósofo inglés. Que además de ejercer la docencia en una escuela cajamarquina, también es gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S. A. C., una empresa dedicada al rubro de la construcción. Y eso, no esta mal, lo malo es que lo oculte y no lo declare en su hoja de vida ante el JNE.

El comunismo es el cáncer de los pueblos

El comunismo es el cáncer de los pueblos, su nombre es una mentira, se llama comunismo pretendiendo que las cosas son de las persona comunes, que pertenecen a todos, es una mentira los bienes en un estado comunista no pertenecen a todos, porque ya pertenecen al Estado. Te ofrece libertad y miente nuevamente porque lo que realmente da es esclavitud. Por ejemplo en Cuba y Venezuela no hay libertad de prensa, ni de periódicos, ni de radio, independiente. La internet en Cuba solo está disponible para los que solamente hablan bien del estado y expresan propaganda del estado, en un estado comunista como Cuba ni siquiera hay libertad para trabajar, pues cada uno tiene que trabajar donde el Estado lo mande, no hay libertad ni siquiera para poder salir y entrar en el país.

Por último, para los que no saben, especialmente para los caídos del palto, “lapizito” me hace recordar al difunto presidente chino Deng Xiaoping que traicionó al marxismo y “transformó a su país maoísta” durante 11 años hasta convertirla en la segunda potencia capitalista del orbe. Más de una vez Deng Xiaoping le dijo a los millones de chinos sin ningún rubor: “Volverse rico es maravilloso”.