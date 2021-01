View this post on Instagram

Una publicación que agitó su página en la red social, pero no todos los fanáticos piensan que el artista está esperando un bebé. También hay quienes creen que compartir es parte de una estrategia para difundir su nuevo trabajo. Ver todas las reacciones a continuación:

El día que celebró 28 años, el colombiano sacó la limpia que esta fue, en realidad, una publicación que captó la atención de los seguidores, pero que no traía novedades de la esfera familiar. # 7DJ significa “siete días en Jamaica”, el nombre de su nuevo álbum.

